PATTAYA: Es scheint, dass die Behörden von Pattaya ihre Meinung geändert haben. So soll das zuvor kurzfristig abgesagte Feuerwerk zum Jahreswechsel nun doch im Rahmen der großen Countdown-Feier am 31. Dezember 2022 am Hafen Bali Hai stattfinden.

Laut einem am Montag (26. Dezember 2022) geteilten Facebook-Beitrag von Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet wird der „Pattaya Countdown 2023“ ein Feuerwerk auf nationaler Ebene beinhalten, allerdings nur am 31. Dezember 2022 in Pattaya und auf Koh Larn. Ein Feuerwerksverbot herrscht nach Aussage des Bürgermeisters nur vom 29. bis 30. Dezember 2022.

Lesen Sie auch: Hier feiert Thailand ins neue Jahr

Abgesehen davon, so die Behörden, wird es bei der Countdown-Veranstaltung in Pattaya wie üblich Konzerte und andere Aktivitäten wie Shopping und Essen geben.