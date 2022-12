BANGKOK: Für einen energiegeladen Start ins neue Jahr gibt es kaum etwas Besseres, als ein Silvesterurlaub unter der Sonne Thailands. Am besten an einen Ort mit einem tollen Ambiente zum Feiern und einem spektakulären Silvesterfeuerwerk – ob besinnlich am Strand, gesellig in den lebhaften Touristengebieten oder in der quirligen Hauptstadt Bangkok.

Langsam, aber sicher neigt sich das Jahr 2022 dem Ende entgegen, und der ein oder andere hält bedächtig inne, das vergangene Jahr, das mit so einigen Überraschungen mal wieder wie im Fluge verging, Revue passieren zu lassen. Doch egal, ob die persönliche „Jahresbilanz“ nun positiv ausfällt oder nicht, am Silvesterabend wird der Blick nach vorne gerichtet und dem Jahr 2023 entgegengefiebert. Nicht selten mit guten Vorsätzen, die darauf abzielen, den inneren Schweinehund an die Kette zu legen, doch oft nicht einmal die Silvesternacht überleben.

Auch in Thailand wird Silves­ter am liebsten in Gesellschaft gefeiert, gleichwohl das traditionelle thailändische Neujahrsfest eigentlich erst im April zelebriert wird. Doch „Sanuk“, auf Deutsch „Spaß“, ist eben „Sanuk“! Schließlich sind die Thais dafür bekannt, dass sie die Feste feiern, wie sie fallen.

Während eines Dinner Cruise kann man die brillanten Feuerwerke am Ufer des Flusses Chao Phraya verfolgen und ein opulentes Buffet am Bord des Schiffes genießen. Foto: Southtownboy Studio / Adobe Stock

Im ganzen Land, insbesondere in den Touristengebieten, locken in diesem Jahr – nach dem Ende der Covid-19-Pandemie – wieder unterhaltsame Countdown-Großveranstaltungen zum ungezwungenen, kollektiven Feiern des Jahreswechsels. Nachfolgend eine Übersicht zu den besten Silves­terpartys in Thailand:

BANGKOK

Die spektakulärste Veranstaltung stellt ohne Frage der Amazing Thailand Countdown 2023 am Samstag, 31. Dezember 2022 im Icon Siam River Park des Luxuseinkaufszentrums Iconsiam dar, der dieses Jahr unter dem Motto „Win the World for Thailand“ ausgerichtet wird.

Amazing Thailand Countdown 2023 @ Iconsiam.

Höhepunkt ist ein 1.400 Meter langes, umweltfreundliches Feuerwerk, das am Ufer des Chao-Phraya-Flusses gezündet wird. Das Feuerwerk ist in sieben Shows unterteilt:

Die Freude von Siam. Das bezaubernde Land. Der ewige Wohlstand. Der heldenhafte Geist. Die gemeinsamen Möglichkeiten. Die schöne Harmonie. Die Welt gemeinsam für Thailand gewinnen.

Alle Feuerwerke werden über Fernsehkanäle und Online-Plattformen wie die Facebook-Seite von Iconsiam übertragen.

Das größte und längste Feuerwerk Bangkoks wird auch dieses Jahr wieder vom Iconsiam ausgerichtet. Foto: Iconsiam

Die Veranstaltung bietet den Besuchern außerdem ein buntes Unterhaltungsprogramm mit thailändischen und internationalen Künstlern wie Mark Tuan, ein Mitglied der bekannten südkoreanischen Boyband GOT7.

Für Foto-Fans wird Iconsiam anlässlich des Feuerwerks einen Fotowettbewerb unter dem Motto Amazing Shot of Happiness veranstalten – mit Geldpreisen im Gesamtwert von mehr als 200.000 Baht.

Das Einkaufszentrum ist mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, darunter Taxis, Busse, Passagierboote und dem BTS Skytrain (mit der Silom-Linie bis zur BTS-Station Krung Thonburi und dann mit der angeschlossenen Gold Line bis zur Charoen Nakhon Station).

Der zweite offizielle Amazing Thailand Countdown 2023 der Hauptstadt wird im Nagaraphirom Park (Karte) ausgerichtet, wo die Besucher sich ebenfalls auf ein spektakuläres Feuerwerk zum Jahreswechsel und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm am Chao-Phraya-Flussufer freuen dürfen.

Der Nagaraphirom Park befindet sich an der Maharat Road, hinter dem Grand Palace zwischen den Piers Tha Tian (N8) und Tha Chang Wang Luang (N9), weshalb die Anreise mit dem Chao Phraya Express Boat empfehlenswert ist.

Kitschig-schöne Weihnachts- und Winterdekoration nach asiatischem Geschmack und geselliges Biergartenambiente kann man derzeit täglich und noch bis Sonntag, 1. Januar 2023 beim Event Light-Up CentralWorld genießen, in dessen Mittelpunkt der prachtvollste Weihnachtsbaum der Hauptstadt thront.

Auch hier wird am Samstag, 31. Dezember 2022 das neue Jahr mit einem prachtvollen Feuerwerk begrüßt. Den Besuchern wird ein prallgefülltes Unterhaltungsprogramm geboten, bestehend aus angesagter Pop-Musik asiatischer Stars und abwechslungsreichen Show­einlagen. Anfahrt mit der Sukhumvit Line des Skytrains bis zu den BTS-Stationen Chit Lom oder Siam. Von beiden Stationen führt ein Skywalk zum CentralWorld.

Ein ähnliches Programm bietet derzeit – ebenfalls täglich und noch bis Sonntag, 8 Januar 2023 – die Veranstaltung The Ratchaprasong Light of Fortune 2022.

Das populäre Einkaufsviertel Ratchaprasong befindet sich an der gleichnamigen Kreuzung und grenzt an das Siam-Viertel. Stressfreie Anreise mit der Sukhumvit Line des Skytrains bis zur BTS-Station Chit Lom oder der Metro bis zur MRT-Station Lumphini.

Khao San Road: Da thailändische Bevölkerung derzeit für die Genesung von Prinzessin Bajrakitiyabha betet, hat die Khao San Road Business Association für dieses Jahr einen gedämpften Countdown in der Khao San Road angekündigt.

PATTAYA

Die größte Countdown-Veranstaltung der Ostküste des Golfs von Thailand findet natürlich in Thailands Partymetropole Pattaya statt, wo gleich drei Nächte lang – von Donnerstag, 29. Dezember bis Samstag, 31. Dezember 2022 – dem Jahreswechsel auf dem MONO29 Pattaya Countdown 2023 am Hafen Bali Hai im Süden der Stadt unter dem Motto „The Festival of Seaverse“ entgegengefeiert wird.

Die größte Countdown-Veranstaltung der Ostküste findet am Hafen Bali Hai im Süden von Pattaya statt. Foto: p_lawliet / Adobe Stock

Auf der großen Showbühne werden Konzerte mit bekannten thailändischen Bands und Stars veranstaltet. Auf dem riesigen Marktbereich können die Besucher ausgiebig shoppen und jede Menge thailändisches Street-Food genießen. Live auf der Bühne stehen dieses Jahr u.a. Oat x Pop x Zani, Tillybirds, Bodyslam, Klear, Palmy, Lipta und The Toys.

Da thailändische Bevölkerung derzeit für die Genesung von Prinzessin Bajrakitiyabha betet, hat die Stadt Pattaya die Durchführung des traditionell größten Feuerwerks der Ostküste zum Jahreswechsel kurzfristig abgesagt. Die Konzerte und der Marktbereich finden jedoch wie gewohnt statt.

Ausgelassen gerockt und gefeiert wird auch auf dem Central Pattaya Countdown 2023 auf der Veranstaltungsfläche des Central Pattaya (Karte) an der Beach Road.

Den ganzen Dezember lang geben sich hier die Stars und Sternchen des Königreichs die Klinke in die Hand! Die nächsten Konzerte: ลำไย ไหทองคำ (25. Dezember), J Jetrin (26. Dezember 2022), Taitosmith (27. Dezember), Mocca Garden & คณะขวัญใจ (28. Dezember), Wanyai x Mon monik (29. Dezember), Boy Peacemaker (30. Dezember) und Dax Rock Rider (31. Dezember). Abgerundet wird der Partymarathon mit einer großen Street-Food-Meile.

HUA HIN

Auch auf der gegenüberliegenden Seite des Golfs von Thailand wird am Samstag, 31. Dezember 2022 kräftig gefeiert – und zwar auf dem Hua Hin Beach Countdown 2023 am Strand vor dem InterContinental Hua Hin (Karte).

Nach Aussage der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) dürfen sich die Besucher auf das „längste Feuerwerk der Welt am Strand“ freuen!

PHUKET

Anders als auf den meisten anderen Countdown-Veranstaltungen im Land wird auf Thailands größter Insel Phuket im Süden des Landes nicht ins neue Jahr gerockt, sondern geraved – und zwar am Samstag, 31. Dezember 2022 auf dem Central Phuket International Countdown 2023 vor dem Einkaufszentrum Central Phuket. Die Besucher dürfen sich auf ein ein EDM-Festival mit Top-DJs und ein großartiges Feuerwerk freuen.

Auf Phuket findet der größte Countdown-Event vor dem Central Phuket statt – in Form eines EDM-Festivals. Foto: Central Pattaya

HAT YAI

Das südlichste offizielle Countdown-Festival, das von der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) organisiert wird, ist der Amazing Thailand Countdown @ Hat Yai am Samstag, 31. Dezember 2022 in der Provinz Songkhla im tiefen Süden des Landes. Neben einem unterhaltsamen Bühnenprogramm und einer großen Marktmeile wird hier zum Jahreswechsel das prächtigste Feuerwerk der Region geboten.

Der Amazing Thailand Countdown 2023 @ Hat Yai ist die größte Silvesterveranstaltung des tiefen Südens des Landes. Foto: Tourism Authority of Thailand

CHIANG MAI

In Chiang Mai im hohen Norden des Königreichs wird am Samstag, 31. Dezember 2022 der Amazing Chiang Mai Countdown 2023 ausgerichtet – und zwar mitten in einem herrlich blühenden Winterblumenmeer im Chaloem Prakiat 82 Phansa Public Park (Karte), wo noch bis Montag, 2. Januar 2022 das Charming Chiang Mai Flower Festival veranstaltet wird.

Amazing Thailand Countdown 2023 @ Chiang Mai.

Nach Aussage der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) dürfen sich die Besucher hier auf eine „Silvesternacht jenseits aller Vorstellungskraft“, Konzerte mit außergewöhnlichen Künstlern und auf das größte Feuerwerk des thailändischen Nordens zum Jahreswechsel freuen. Die Parkanlage befindet sich direkt hinter dem Rathaus von Chiang Mai.

Eine Silvesternacht jenseits aller Vorstellungskraft bietet das Charming Chiang Mai Flower Festival. Foto: Charming Chiang Mai Flower Festival

KHON KAEN

In Khon Kaen, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im thailändischen Nordosten, wird von Donnerstag, 29. Dezember bis Samstag, 31. Dezember 2022 auf traditionelle Weise dem neuen Jahr entgegengefeiert – und zwar auf Khon Kaen Softpower Countdown 2023 auf dem Gelände der Khon Kaen Provincial Hall (Karte).

Auf dem Khon Kaen Softpower Countdown 2023 wird auf traditionelle Weise ins neue Jahr hineingefeiert!

Die Besucher werden aufgefordert, sich in wunderschönen traditionellen thailändischen Trachten zu kleiden und viele Fotos zu schießen! Neben vielen Selfie-Spots vor der historischen Kulisse der Provinzverwaltung Khon Kaen werden eine große Street-Food-Meile mit leckeren Isaan-Spezialitäten, viele kulturelle Aufführungen, die Wahl der „Miss Thai-Seide“, Tanz- und Gesangs-Wettbewerbe, Livemusik mit lokalen Luk-Thung-Künstlern und ein großes Feuerwerk zum Jahreswechsel geboten.