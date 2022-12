BANGKOK: Der Neujahrs-Countdown in der Khao San Road wird dieses Jahr gedämpft sein, da die Nation für die Genesung Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Bajrakitiyabha betet.

Das Ereignis am 31. Dezember 2022, das in Bangkoks Innenstadt unter Touristen normalerweise zu lauten Partyexzessen in der weltbekannten Backpacker-Meile führt, wird in dieses Jahr etwas gedämpft, kündigte der Präsident der Khao San Road Business Association, Sa-nga Ruangwatthanasakul, am Freitag (23. Dezember 2022) an.

Die Bars und Clubs in der Khao San Road werden jedoch wie üblich geöffnet sein, unter Ausnahme des offiziellen Countdowns.

Die Besucher, die das neue Jahr in der Khao San Road einläuten, können jedoch Selfies mit den riesigen Ballons machen und Live-Übertragungen der Countdown-Veranstaltungen von anderen touristischen Hotspots im ganzen Land auf einem Großbildschirm verfolgen.

Sa-nga wies darauf hin, dass dies immer noch eine „heikle Zeit“ für die Thais sei, da die Nation für die schnelle Genesung der ältesten Tochter des Königs bete. Die Prinzessin wird wegen einer Herzerkrankung im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok behandelt, nachdem sie am 14. Dezember 2022 das Bewusstsein verloren hatte.

Die Regierung und die Justiz haben ihre Büros angewiesen, die Neujahrsfeiern aus Respekt abzusagen. Seine Heiligkeit, der Oberste Mönchspatriarch, hat außerdem die thailändischen Tempel im In- und Ausland angewiesen, tägliche Gebete für die Prinzessin zu verrichten.

Pattaya an der Ostküste des Golfs von Thailand hat vor zwei Tagen bekanntgegeben, dass die Partymetropole dieses Jahr auf ihr traditionelles Neujahrsfeuerwerk – eines der größten des Landes – als Teil des „Pattaya Countdown 2023“ verzichten wird. Konzerte und Marktmeilen, die das neue Jahr einläuten sollen, finden dennoch statt.