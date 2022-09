Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Frühere Trump-Sprecherin Sanders wegen Schilddrüsenkrebs operiert

WASHINGTON/LITTLE ROCK: Die frühere Sprecherin von Ex-US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, hat sich eigenen Angaben zufolge wegen einer Schilddrüsenkrebs-Diagnose einer Operation unterzogen. «Bei einer Kontrolluntersuchung Anfang des Monats ordnete mein Arzt eine Biopsie an einer besorgniserregenden Stelle in meinem Nacken an, und der Test ergab, dass ich Schilddrüsenkrebs hatte», teilte Sanders am Freitag (Ortszeit) mit. Dank der «Gnade Gottes» sei sie nach dem Eingriff am Freitag krebsfrei. Sanders werde sich weiterhin einer Behandlung unterziehen müssen, aber die Operation sei «extrem gut» verlaufen, erklärte ihr Arzt. «Ich freue mich darauf, bald wieder in den Wahlkampf zu ziehen», schrieb die 40-Jährige weiter. Sanders kandidiert in ihrem Heimat-Bundesstaat Arkansas für den Gouverneursposten.

Gerst hält bei Mondmission nichts von Astronauten-Wettkampf

NÖRDLINGEN: Der Astronaut Alexander Gerst hält nichts von einem internen Wettbewerb der europäischen Raumfahrer bei der Auswahl der Teilnehmer für eine mögliche Mondmission. «Wir sind alle gut befreundet im Astronautenkorps», sagte der 46-Jährige nach einer mehrtägigen Expedition im Nördlinger Ries, einem fast 15 Millionen Jahre alten Meteoritenkrater in Bayern und Baden-Württemberg. «Es hängt nicht davon ab, dass man besser sein muss als der andere, um früher fliegen zu können.» Die Europäische Weltraumorganisation (Esa) bereitet ihre Astronauten darauf vor, dass sie in einigen Jahren bei einer der geplanten «Artemis»-Missionen der US-Weltraumagentur Nasa mit zum Mond fliegen können.

Bericht: Keanu Reeves dreht «Constantine»-Fortsetzung

LOS ANGELES: 17 Jahre nach dem Kinostart von «Constantine» mit Keanu Reeves (58) als Exorzist unter der Regie von Francis Lawrence soll der Horror-Schocker eine Fortsetzung erhalten. Das Studio Warner Bros. habe für das Projekt grünes Licht gegeben, berichteten die US-Branchenblätter «Variety», «Deadline» und «Hollywood Reporter» am Freitag (Ortszeit). Oscar-Preisträger Akiva Goldsman («A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn») soll das Drehbuch schreiben. Reeves und Lawrence sind demnach zusammen an Bord. In dem Originalfilm spielte «Matrix»-Star Reeves den Okkultisten John Constantine, der gegen Dämonen kämpft, um seine eigene Seele vor der Hölle zu retten.

Oberbürgermeister Reiter zur Wiesn: «Eine gute Entscheidung»

MÜNCHEN: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat die Entscheidung für die Wiesn als «eine gute» bezeichnet. Er freue sich, «dass wir es gemacht haben», sagte Reiter, der am Samstag das Oktoberfest mit dem Anzapfen des ersten Fasses Bier eröffnet hatte. «Mich freut einfach, dass die Leute gut drauf sind.» Das habe sich schon beim Einzug zum Festgelände gezeigt: «So viele Leute trotz des bescheidenen Wetters am Straßenrand. Alle freuen sich drauf - und das freut einen als Oberbürgermeister einfach am meisten.» Reiter hatte im April grünes Licht für das Oktoberfest gegeben.

Georg Alexander und Hande sagen Ja: Herzogs-Hochzeit mit Gedenken

NEUSTRELITZ: Erstmals nach Jahrzehnten hat es in Mecklenburg-Vorpommern wieder eine Adelshochzeit des herzoglichen Hauses von Mecklenburg gegeben. In der Stadtkirche von Neustrelitz gaben sich Erbprinz Georg Alexander zu Mecklenburg und die 29 Jahre alte Niederländerin Hande Macit am Samstag vor rund 500 Gästen öffentlich das Ja-Wort. Der 31-Jährige ist der älteste Sohn der Familie von Mecklenburg-Strelitz, die sonst im Breisgau lebt, aber seit 1990 wieder intensivere Kontakte in die Region Mecklenburg-Strelitz pflegt. In der katholischen Messe wurde auch eine Gedenkminute für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. (1926-2022) eingelegt.

John Kerry: König Charles sollte weiter fürs Klima kämpfen

LONDON: Der britische König Charles III. sollte nach Ansicht des US-Sondergesandten John Kerry in seiner neuen Rolle weiter für den Schutz des Klimas kämpfen. «Er ist ein enorm wichtiger Vermittler und jemand, der die Fähigkeit hat, die Art von Handeln in Gang zu bringen, die wir jetzt weltweit brauchen», sagte der demokratische Politiker in einem Interview mit der BBC, das am Sonntag in ganzer Länge ausgestrahlt werden sollte. Der Kampf gegen die Erderhitzung sei kein «Standardproblem», sondern eine «Bedrohung für den ganzen Planeten, eine Bedrohung für all unsere Nationen», sagte Kerry. König Charles III. (73) habe sich seit jungen Jahren kontinuierlich für das Thema eingesetzt.

Camilla über Queen Elizabeth II.: «Ihr Lächeln ist unvergesslich»

LONDON: Königsgemahlin Camilla hat der gestorbenen Queen Elizabeth II. in einer emotionalen Videobotschaft Tribut gezollt. «Sie war immer Teil unseres Lebens», sagte die Ehefrau des neuen britischen Königs Charles III. in einer aufgezeichneten Videobotschaft, aus der die britische Nachrichtenagentur PA bereits vor der Ausstrahlung zitierte. Sie sei nun 75 Jahre alt und könne sich an niemand anderen an der Spitze erinnern, sagte Camilla. «Sie hatte diese wundervollen blauen Augen, die ihr ganzes Gesicht erhellt haben, wenn sie gelächelt hat», so Camilla weiter. «Ich werde mich immer an ihr Lächeln erinnern. Ihr Lächeln ist unvergesslich.»

Acht Enkel der Queen halten Totenwache an ihrem Sarg

LONDON: Die acht Enkel von Queen Elizabeth II. haben eine rund 15-minütige Totenwache am Sarg ihrer Großmutter gehalten. Auf Wunsch ihres Vaters König Charles III. trugen sowohl Thronfolger Prinz William (40) als auch Prinz Harry (38) Militäruniformen. Bei den bisherigen Zeremonien hatte Harry, der in Afghanistan gedient hat, im Gegensatz zu seinem Bruder zivile Kleidung angehabt - er musste seine militärischen Titel mit dem Abschied aus dem Königshaus niederlegen.

Nachdem Prinz Andrew, der nach seiner Verstrickung in einen Missbrauchsskandal seine offiziellen Aufgaben in der Royal Family niederlegen musste, bei einer Totenwache der Queen-Kinder Uniform tragen durfte, hatte es jedoch Kritik gegeben - und auch Harry durfte schließlich ausnahmsweise Uniform tragen.

Die übrigen Enkelinnen und Enkel trugen formelle schwarze Kleidung. William und Harry standen an Kopf und Fuß des Sarges. An den langen Seiten und stellten sich die Kinder von Queen-Tochter Prinzessin Anne, Zara Tindall und Peter Phillips sowie die Töchter von Prinz Andrew, Beatrice und Eugenie, auf. Auch die jüngsten Queen-Enkel, Lady Louise und Viscount Severn, die Kinder von Prinz Edward, nahmen an dem besonderen Abschied von ihrer «Grannie» teil.

Während der Totenwache herrschte fast Totenstille rund um den Sarg, obwohl viele Britinnen und Briten nach stundenlangem Warten in der Schlange in der Westminster Hall dem Auftritt der Enkel beiwohnten.