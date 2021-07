Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 26.07.21 | Aktualisiert um: 12:40 | Überblick

Bayreuther Festspiele: Ersatz für Wotan-Sänger gefunden

BAYREUTH: Die Bayreuther Festspiele haben einen neuen Wotan gefunden: Tomasz Konieczny wird die Partie des Göttervaters in der «Walküre» in diesem Jahr übernehmen. Er springt für Günther Groissböck ein, der am Samstagvormittag - nur fünf Tage vor der Premiere am 29. Juli - abgesagt hatte. Das teilten die Festspiele auf ihrer Homepage mit: «Die Festspielleitung dankt Herrn Konieczny sehr herzlich für die kurzfristige Übernahme!» Konieczny hatte 2018 als Friedrich von Telramund im «Lohengrin» sein Bayreuth-Debüt gegeben.

Festivalleiterin Katharina Wagner hatte Groissböcks Absage am Samstag so begründet: «Er möchte hier in Bayreuth beste Qualität abliefern und durch die lange Corona-Pause kann er das nicht garantieren.» Wer die Rolle des Wotan in der Neuinszenierung «Ring des Nibelungen» im kommenden Jahr singen werde, sei noch unklar. Auch dafür hatte Groissböck abgesagt.

Neue «Doctor Who»-Staffel bei Comic-Con-Messe vorgestellt

SAN DIEGO: Fans der langjährigen Kultserie «Doctor Who» mit Jodie Whittaker (39) in der Hauptrolle haben nun einen Ausblick auf die 13. Staffel der Science-Fiction-Serie bekommen. Bei der Comic-Con-Filmmesse im kalifornischen San Diego feierte der Trailer am Sonntag Premiere. Neben Whittaker («Broadchurch») ist von der alten Besetzung unter anderem die Britin Mandip Gill wieder dabei. Neu stoßen der Komiker John Bishop und «Game of Thrones»-Schauspieler Jacob Anderson als Gaststar dazu.

Die 13. Staffel der am längsten laufenden Science-Fiction-Serie der Welt (seit 1963) soll in diesem Jahr starten, der genaue Termin ist aber noch nicht bekannt. Das Team um «Doctor Who» muss sich erneut außerirdischen Bedrohungen stellen. Als erste Frau in der Geschichte der Kultserie hatte Whittaker 2017 die Hauptrolle als außerirdischer Timelord übernommen.

Furiose Lina Beckmann triumphiert als Richard III. in Salzburg

SALZBURG: Die aus zahlreichen Bühnen- und Fernsehrollen bekannte Schauspielerin Lina Beckmann ist am Sonntagabend bei den Salzburger Festspielen als «Richard the Kid & the King» für einen furiosen darstellerischen Kraftakt gefeiert worden. Sie spielte den blutrünstigen englischen König der Zeit der Rosenkriege als «natural born killer» aus dem Londoner Prekariat in der Art eines Splatter-Movies, untermalt von Musik wie aus einem Thriller von Stephen King.

Regisseurin Karin Henkel hatte die Königsdramen «Heinrich VI.» und «Richard III.» von William Shakespeare zum Ausgangspunkt ihrer rund vierstündigen Neuinszenierung auf der Perner-Insel in Hallein, Off-Spielstätte des Festivals, gewählt und mit Texten aus dem zwölfstündigen Theatermarathon «Schlachten!» von Luc Perceval und Tom Lanoye verbunden, das 1999 bei den Festspielen zu einem Sensationserfolg wurde.

Shakespeares Dramen spielen zur Zeit der englischen «Rosenkriege», einer dynastischen Auseinandersetzung der Häuser York und Lancaster, in deren Verlauf der skrupellose Richard von Gloucester als Richard III. den englischen Thron besteigt und eine Schreckensherrschaft errichtet. Sie endet 1485 mit seiner Niederlage in der Schlacht von Bosworth, die den Aufstieg des Hauses Tudor begründete.

Trotz Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr in Salzburg wieder ein volles Programm mit 168 Aufführungen aus Oper, Schauspiel und Konzert an 46 Tagen. Als wichtigste Opern-Neuinszenierung der Saison bringt der italienische Bühnenkünstler Romeo Castellucci am Montag (26.7.) «Don Giovanni» von Wolfgang Amadeus Mozart heraus. Die Salzburger Festspiele zählen zu den weltweit bedeutendsten Kulturfestivals. Sie enden am 31. August.