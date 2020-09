Von: Redaktion DER FARANG | 10.09.20

SONGKHLA/SATUN: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat am Dienstag eine neue Machbarkeitsstudie zum Bau einer Landbrücke zwischen dem Golf von Thailand und der Andamanensee in Auftrag gegeben. Die Landbrücke wird als potenzieller Schlüssel eines neuen großen Wirtschaftsentwicklungsplans im Süden angesehen.

Die Entwicklung einer Transportverbindung zwischen der Andamanensee auf der westlichen Seite und dem Golf von Thailand auf der östlichen Seite ist Teil der nationalen Entwicklungsstrategie der Regierung. „Ich denke, dieses Projekt wird der Wirtschaft des Landes langfristig zugutekommen", sagte der Premier. Der Östliche Wirtschaftskorridor (EEC) allein reiche nicht aus. Die Regierung suche nach neuen Megaprojekten, in die sie während der 20-jährigen nationalen Entwicklungsstrategie des Landes investieren könne.

Nach dem Vorschlag der Regierung wird das Landbrückenprojekt 100 Kilometer lang sein und aus einer Straße und einer Eisenbahnstrecke bestehen, um die Seehäfen am Golf von Thailand und an der Andamanensee miteinander zu verbinden.

Bei der Kabinettssitzung am Dienstag wies General Prayut alle zuständigen Behörden an, auch andere Möglichkeiten für große wirtschaftliche Entwicklungsprojekte im Süden zu untersuchen. Die Regierung hat bereits das Budget genehmigt, das dem Verkehrsministerium zur Verfügung gestellt werden soll, um die Möglichkeit zu prüfen, zwei neue Tiefseehäfen zu bauen, einen für die Andamanensee und einen für den Golf von Thailand. Ein zusätzliches Budget wurde für eine Studie zum Bau einer zweigleisigen Eisenbahnstrecke zwischen Chumphon und Ranong bewilligt.

Nach einer früheren Studie, die während der Thaksin-Shinawatra-Regierung in Auftrag gegeben wurde, würden 1,5 Billionen Baht benötigt, um den Bau einer Landbrücke zwischen dem Tiefseehafen Pak Bara in der Andamanensee in Satun und einem Gebiet am Golf von Thailand im Chana-Distrikt von Songkhla zu finanzieren. In dem Betrag enthalten sind die Ausgaben für den Bau einer Eisenbahnstrecke, einer Autobahn, eines Erdöl- und Gaspipelinesystems und mindestens zwei Sonderwirtschaftsfördergebiete für die Schwer- und Leichtindustrie.