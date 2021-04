Von: Redaktion (dpa) | 10.04.21

DUBLIN: Universitäten in Irland sind keine Männerdomäne mehr: Am Trinity College in Dublin soll nun bereits die vierte Frau im Land in kürzester Zeit ein hohes akademisches Amt übernehmen.

428 Jahre lang haben ausschließlich Männer die Universitäten in Irland geführt. Das ändert sich derzeit rasant: Mit der Wahl einer neuen Hochschulleiterin an der ältesten irischen Uni, dem Trinity College in Dublin, soll am Samstag der vierte Chefposten in kurzer Folge in der akademischen Bildung mit einer Frau besetzt werden. Es gibt keine männlichen Bewerber.

Seit der Gründung des Trinity College Dublin 1592 dauerte es mehr als drei Jahrhunderte, bis Frauen 1904 erst als Studierende zugelassen wurden. Zur Wahl am Samstag stehen die Ingenieurwissenschaftlerin Linda Doyle, die Ethik-Professorin Linda Hogan und die Historikerin Jane Ohlmeyer. Diese ausschließlich weibliche Shortlist und die Wahl sind Meilensteine in der Geschichte der Hochschulbildung Irlands.

Die erste Hochschulleiterin in Irland war die deutsche Professorin Kerstin Mey, die im Juli 2020 in Limerick übernahm. «Als ich mich um die Position beworben habe, habe ich ausgeblendet, dass ich damit eine «gläserne Decke» durchbrechen werde», sagte die Professorin der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Bekanntgabe ihrer Personalie hätten Menschen sie auf der Straße angesprochen und beglückwünscht. «Als Frau ist mir auch die große Verantwortung für Gleichberechtigung in den Universitäten bewusst», sagte Mey. «In Limerick sind bereits über ein Drittel der Profs weiblich - ein guter Anfang. Es gibt noch sehr viel zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg.»

Mey wurde 1963 in Ost-Berlin geboren und war vor ihrem Umzug nach Irland Professorin für zeitgenössische Kunst und Theorie an der Universität von Westminster. Ihre Ernennung zur ersten Uni-Präsidentin in Irland war ein wichtiger Auftakt. «Quoten könnten die Situation an sich nicht lösen», sagte Mey. Gezielte Talentförderung und das Schaffen von Rollenvorbildern seien sehr wichtig.

Auch die folgenden drei Neubesetzungen von Spitzenpositionen an Hochschulen in Irland waren weiblich. Dazu zählt Professorin Maggie Cusack, die Anfang Januar erste Präsidentin des neuen Uni-Zusammenschlusses Munster Technological University (MTU) im Südwesten des Landes wurde. Im März folgte Professorin Eeva Leinonen, die zur Präsidentin der Maynooth University, westlich von Dublin, ernannt wurde. Sie tritt ihr Amt im Oktober an.