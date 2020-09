Von: Björn Jahner | 09.09.20

PATTAYA: Den perfekten Start in den Sonntag bietet das Bramburi Restaurant in Naklua, wo neu an jedem Sonntag von 09.00 bis 14.00 Uhr ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit allen beliebten Bramburi-Aufschnitt-Spezialitäten aus eigener Herstellung, verschiedenen Brot- und Brötchensorten und vielem mehr angeboten wird.

Die Gäste können wählen: