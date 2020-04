PATTAYA: „Einfach unglaublich…“, seufzt Staubi, Gründer des legendären Pit-Bull-Bar-Imperiums an der Ecke Soi 33 der Naklua Road. Auch sein Geschäftspartner Frank ist fassungslos: „Sowas habe ich noch nicht erlebt…“

Ohne die fleißigen Pit-Bull-Mädels hätte die Hilfsaktion wohl kaum in dieser Form umgesetzt werden können.

Am Sonntag (26. April 2020) zeigten Nakluas Barbesitzer ein Herz für Thailänderinnen und Thailänder in Not und zogen gemeinsam an einem Strang, um der seit dem Ausbruch der Coronakrise unter Arbeitslosigkeit und Armut leidenden Bevölkerung zu helfen. Pit Bull Entertainment, Skylab Bar und Sansibar Pattaya organisierten eine großangelegte Essen- und Nahrungsmittelausgabe, deren Erfolg alle Erwartungen übertraf. Großzügige Unterstützung erhielten die Organisatoren vom Bramburi Restaurant, Anton Restaurant und der Thai T Shirt Factory.

Die Warteschlange reichte bis zum Tesco Lotus an der North Pattaya Road. Beamte der Stadt und Polizei stellten sicher, dass der Abstand zwischen den Wartenden eingehalten wird.

Bereits in den Morgenstunden strömten unzählige Einheimische und ausländische Gastarbeiter fünf Stunden vor dem offiziellen Beginn der Hilfsaktion wie auf Ameisenpfaden zu dem stadtbekannten Barcenter, das für seine harten Kerle und Verbindungen zur Rockerszene bekannt ist. Verständlich, dass dem Bauleiter der benachbarten Baustelle der Geduldspfaden riss – er rief die Polizei und beschwerte sich, dass die wartenden Menschen den Bauablauf behindern würden, da die Hinterkipper Schwierigkeiten hätten, die Baustelle zu erreichen oder zu verlassen.

Bevor die Anstehenden die ersehnten Nahrungsmittel ausgehändigt bekamen, mussten sie ihre Hände desinfizieren.

Da sich die eintreffenden Beamten nur unter „gewissen Bedingungen“ kooperativ zeigen wollten, benötigte es schließlich einige kurze Telefonate und das Weiterreichen des Hörers, um zu klären, dass die Hilfsaktion bei der Stadt Pattaya im Vorfeld angemeldet sowie und bewilligt wurde. Die ahnungslosen Beamten wurden auch aufgeklärt, dass es sich bei den Organisatoren – Staubi (Pit Bull), Frank (Pit Bull), Oli (Skylab Bar) und Nico (Sansibar) –um keine „unbekannten Farangs“ handeln würde, weshalb die „Vorstellungsrunde“ dann auch genauso schnell wieder aufgelöst wurde, wie sie begonnen hatte.

Auch Nasen-Mundschutz-Masken wurden an die Menschen verteilt.

Um jedoch den Betrieb der benachbarten Großbaustelle nicht völlig zum Erliegen zu bringen, entschieden sich die Organisatoren kurzfristig, die Route für die anstehenden Menschen in die Soi 33 umzuverlegen, auf deren Straßenbelag in Rekordzeit Kreuze aufgeklebt wurden, um die Einhaltung der sozialen Distanzierung zu gewährleisten.

Freiwillige Ordner passten genau auf, dass sich kein Tumult bildete.

Dass der Bedarf an Lebensmitteln in der Bevölkerung hoch ist, machte die Warteschlange unmissverständlich klar: Sie reichte vom Barcenter an der Naklua Road über die Soi 33 und die Pattaya Nuea Soi 6 bis zum Tesco Lotus Pattaya Nuea an der North Pattaya Road. Großer Dank gilt P Berm und P Nat von der Polizei sowie weiteren ehrenamtlichen Helfern, die mit Megafonen bewaffnet sicherstellten, dass Ordnung zwischen den Wartenden herrschte wurde und der vorgeschriebene Abstand eingehalten wurde.

Seit 8.00 Uhr morgens kochten die Pit-Bull-Girls.

Mehr als 1.000 Menschen konnten innerhalb von 45 Minuten mit fertig zubereiteten Speisen, wie 1.000 Suppen-Rationen; Nahrungsmitteln zur Selbstzubereitung wie 600 Pakete Reis, 600 Pakete Instantnudeln und 600 Flaschen Trinkwasser sowie 300 Nasen-Mundschutz-Masken versorgt werden. Traurig stimmte die Organisatoren hingegen die vielen Menschen, die leider leer ausgingen. „Wir haben deshalb entschieden, dass die nächste Nahrungsmittelverteilaktion am Sonntag, 10. Mai 2020 durchgeführt wird. Wer sich an der nächsten Aktion beteiligen möchte, kann mit Frank telefonisch unter der Rufnummer 081-575.2104 oder per E-Mail in Kontakt treten.

„Der eigentliche Dank gebührt jedoch nicht uns als Organisatoren, sondern unseren fleißigen Mädels, die alles seit den frühen Morgenstunden vorbereitet haben sowie natürlich auch allen Unterstützern wie Bramburi Restaurant, Anton, Restaurant, Thai T Shirt Factory und dem Death Messenger MC“, betont Staubi.