Nachrichten aus der Wirtschaft am Sonntag

24.12.23

Partyfloß an Belgrader Save-Ufer gesunken - Gäste evakuiert

BELGRAD: In der serbischen Hauptstadt Belgrad ist in der Nacht zum Sonntag ein am Ufer der Save fest verankertes Partyfloß gesunken. Einsatzkräfte der Polizei brachten die rund 30 Gäste und Bediensteten der Lokalität in Sicherheit, wie das serbische Fernsehen RTS am Sonntagmorgen berichtete.

Einige Party-Gäste sprangen in Panik ins eiskalte Wasser, hieß es in dem Bericht weiter. Ernsthaft verletzt habe sich aber niemand. Erst in der letzten Neujahrsnacht war ein ähnliches Partyfloß an der Save gesunken, Verletzte hatte es auch damals keine gegeben. Belgrad liegt am Zusammenfluss von Donau und Save. Am Save-Ufer liegen zahlreiche fest verankerte Partyfloße, die bei der Jugend der Stadt als hippe Locations für Disco- und Techno-Abende, Abendessen und ausgelassene Feiern gelten.