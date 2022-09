Nachrichten aus der Wirtschaft am Sonntag

Lebensmittel der in London Wartenden gehen an Bedürftige

LONDON: Viele der Menschen, die der aufgebahrten Queen Elizabeth II. in London einen letzten Besuch abgestattet haben, haben quasi nebenbei noch eine gute Tat begangen. Weil es verboten ist, Essen und Trinken mit in die Westminster Hall des britischen Parlaments zu nehmen, wo der Sarg steht, mussten sie die Lebensmittel vorher abgeben, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. So habe die Wohltätigkeitsorganisation «The Felix Project» Hunderte Kilo an Lebensmitteln erhalten, hauptsächlich Snacks wie Chips, Schokolade und Kekse. Alle nicht verderblichen und ungeöffneten Pakete würden aufbewahrt und dann an Gemeindegruppen in der britischen Hauptstadt verteilt.

Die Geschäftsführerin der Wohltätigkeitsorganisation, Charlotte Hill, sagte: «Diese Lebensmittel sind eine einzigartige Spende, die Hunderten Menschen helfen wird, die sich kein Essen leisten können. Wir unterstützen Tausende Organisationen, die einer großen Zahl von Menschen helfen.» Angenommen worden seien aber auch Decken, hieß es weiter. Die Wartenden hätten reichlich Essen und Trinken mitgenommen, weil sie ja bis zu 24 Stunden in der bis zu acht Kilometer langen Schlange hätten warten müssen. Die Trauernden haben noch bis Montagmorgen Zeit, um der Königin ihre letzte Ehre zu erweisen.