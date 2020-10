Mitteilung der Botschaften zur Lage in Bangkok

Von: Björn Jahner | 15.10.20

BANGKOK: Angesichts der sich zuspitzenden politischen Lage in Bangkok appellieren die Botschaften der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und der Schweiz an ihre Landsleute, sich strikt an das Versammlungsverbot im Rahmen der am Donnerstag über die thailändische Hauptstadt verhängte Dringlichkeitsverordnung zu halten und von den regierungskritischen Versammlungen fernzubleiben.

Verboten ist:

Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen und jegliche Form von Anstiftung zur Unruhe

Veröffentlichung von jeglichen Nachrichten und Informationen, die geeignet sind, die nationale Sicherheit zu gefährden

Zugang zu und Aufenthalt an bestimmten Örtlichkeiten (noch nicht näher definiert)

Die Botschaften empfehlen ihren Landsleuten: