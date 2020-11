Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.20

Foto: The Nation

CHONBURI/RAYONG: Der stellvertretende Premierminister Prawit Wongsuwan prüft einen Vorschlag für Entsalzungsanlagen zur Gewinnung von Süßwasser aus Meerwasser im östlichen Wirtschaftskorridor (EEC). Der vom Office of the National Water Resources (ONWR) ausgearbeitete Plan zielt darauf ab, Wasserknappheit in der speziellen Industriezone zu verhindern.

Wenn der stellvertretende Premierminister grünes Licht gibt, wird das ONWR die wirtschaftliche, technische und ökologische Durchführbarkeit des Projekts prüfen, sagte ONWR-Generalsekretär Samroeng Sangphuwong. Die Studie ist für 2021 geplant, die Entsalzungsanlagen könnten in den Jahren 2022 und 2023 errichtet werden und 2024 in Betrieb gehen. Als Standorte sind die Provinzen Chonburi und Rayong vorgesehen.

Die Nachfrage nach Wasser steigt im EEC schnell an. Die nutzbare Wassermenge belief sich in diesem Jahr auf 2,539 Milliarden Liter, der Bedarf liegt bei 2,419 Milliarden Litern. Der Bedarf wird jedoch für 2027 auf 2,888 Milliarden Liter und für 2037 auf 3,019 Milliarden Liter geschätzt. Das Entsalzungsprojekt zielt darauf ab, das nutzbare Wasser des EEC um 2,2 Prozent zu steigern, indem täglich 200.000 Liter Süßwasser produziert werden.