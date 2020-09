Machbarkeitsstudie für den Kra-Isthmus-Kanal

Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.20

THAILAND: Die Regierung hat für den Nationalen Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (NESDC) im Haushaltsjahr 2021 zehn Millionen Baht eingeplant für öffentliche Anhörungen und Machbarkeitsstudien für den so genannten Thaikanal oder 9A-Kanal in Südthailand und eine zweigleisige Eisenbahnstrecke zwischen Chumphon und Ranong.

Beide Projekte sind von zentraler Bedeutung für den wirtschaftlichen Entwicklungsplan der Regierung für den Süden. Öffentliche Anhörungen und Studien werden unmittelbar nach der Zuweisung des Budgets für das Geschäftsjahr 2021, das am 1. Oktober dieses Jahres beginnt, erfolgen. Bereits im Oktober 2018 wies Premierminister Prayut Chan-o-cha den Vorläufer des National Economic and Social Development Board und das Büro des Nationalen Sicherheitsrates an, das Kanalprojekt zu prüfen, das den Golf von Thailand mit der Andamanensee verbindet.

Der 135 Kilometer lange Kra-Isthmus-Kanal würde von Krabi an der Andamanensee nach Trang verlaufen und dann weiter nach Nakhon Si Thammarat und Songkhla am Golf von Thailand. Der Thaikanal ist eine der vorgeschlagenen Routen für das Kra-Kanal-Projekt, einem ehrgeizigen Plan, einen Kanal durch die südliche Halbinsel zu schneiden und eine neue Schifffahrtsroute in der Region zu schaffen. Er würde den Seetransport zwischen Europa und Ostasien erheblich verkürzen, ähnlich dem Suez-Kanal.

Die Idee ist in den vergangenen Jahrhunderten zu verschiedenen Zeiten diskutiert worden. In den vergangenen Jahren hat die Thai Canal Association - bestehend aus pensionierten Generälen, Politikern und prominenten Führungskräften mit chinesischen Verbindungen - auf die Wiederbelebung des Kanalprojekts gedrängt und versucht, die Regierung davon zu überzeugen, den als Thaikanal bekannten Megaplan umzusetzen.