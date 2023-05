Krönung von König Charles III. am Montag

Viele Briten folgen Aufruf zum ehrenamtlichen Engagement

LONDON: Am zweiten Tag nach der Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla haben sich viele Menschen im ganzen Land bei ehrenamtlichen Einsätzen engagiert. Der Palast hatte an dem extra für die Krönung angesetzten Feiertag unter dem Motto «The Big Help Out» zu Aktionen aufgerufen, die anderen Menschen zugutekommen. Einem Bericht des Senders Sky News zufolge erwarteten die Veranstalter, dass mehr als sechs Millionen Menschen teilnehmen. Angemeldet wurden demnach mehr als 52.000 Aktionen.

Auch die Royals waren am Montag wieder unterwegs. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) wurden bei einer Pfadfindergruppe erwartet. Der jüngste Bruder von König Charles, Prinz Edward (59) und seine Frau Herzogin Sophie (58) wollten eine Hundeschule besuchen. Die Schwester des Königs, Prinzessin Anne (72) sollte mit ihrem Mann, Timothy Laurence (68), bei einer Aktion in der westenglischen Grafschaft Gloucestershire dabei sein.

Das Königspaar nahm sich am Montag hingegen eine Auszeit. Charles und Camilla waren am Samstag in der Westminster Abbey in London in einer feierlichen Zeremonie gekrönt worden. Viele Tausend Menschen hatten die Straßen der Hauptstadt gesäumt, um einen Blick auf die mit viel royalem Pomp begangene Prozession zu erhaschen. Am Sonntagabend ging die Feier mit einem Konzert vor der Kulisse von Schloss Windsor weiter. Dabei traten unter anderem Postars wie Lionel Richie (73) und Katy Perry (38) vor einem Publikum von 20.000 Menschen auf.