Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.19

BANGKOK: Zum heutigen 41. Geburtstag Ihrer Majestät Königin Suthida hat das Royal Household Bureau ihre offizielle Biografie veröffentlicht.

Laut der vom Palast veröffentlichten kurzen Erklärung wurde die Königin am 3. Juni 1979 geboren. Sie schloss ihr Studium an der Assumption University im Jahr 2000 ab. Dann nahm sie eine Stelle als Flugbegleiterin bei Jalways Airlines - die heute zu Japan Airlines gehört - von 2000 bis 2003 an und später bei der Thai Airways International von 2003 bis 2008. Die Erklärung endete mit der Feststellung, dass Ihre Majestät am 1. Mai 2019 zur Königin erhoben wurde.

Der heutige Montag ist ein nationaler Feiertag, und zum Geburtstag der Königin hat die Regierung verschiedene festliche Aktivitäten geplant.