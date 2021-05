Kaution für Ratsadon-Aktivisten erneut abgelehnt

Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.21

Pro-Demokratie-Aktivisten in Bangkok fordern die Freilassung ihrer Anführer. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Das Strafgericht hat erneut die Kautionsanträge von sieben Anführern der regierungskritischen Ratsadon-Gruppe abgelehnt.

Der Anwalt der Demonstranten, Krissadang Nutcharas, erklärte gegenüber den Medien, das Gericht bleibe bei seiner früheren Entscheidung, die Kaution abzulehnen; ebenso hatte das Berufungsgericht entschieden. Am Donnerstagmorgen hatten sich Unterstützer der Aktivisten vor dem Gericht versammelt. Sie übergaben dem Gericht einen Brief, in dem sie die Freilassung der sieben Aktivisten forderten. Es handelt sich um Panupong Jadnok, Parit „Penguin" Chiwarak, Panusaya Sithijirawattanakul, Chaiamorn Wibulkaew, Arnon Nampa, Chukiat Saengwong und Parinya Cheewinkulpahtom.

Laut dem ehemaligen Vorsitzenden der aufgelösten Partei Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, haben Richter bisher neun Kautionsanträge von Parit abgelehnt. Er ist seit 51 Tagen in Haft und befindet sich seit 45 Tagen im Hungerstreik. Thanathorn stellte in Frage, ob den Aktivisten Gerechtigkeit widerfahre, wenn man bedenke, dass sie noch nicht für irgendetwas verurteilt worden seien.