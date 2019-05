Hummer zum Spezialpreis im Casa Pascal

Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.19

PATTAYA: Sie haben Appetit auf Hummer, möchten aber für den Meeresgetier-Genuss kein Vermögen ausgeben? Dann sind die Happy Lobster Days im Restaurant Casa Pascal genau das richtige für Sie! Zwei Tage lang, am Freitag, 31. Mai und Samstag, 1. Juni wird in dem Gourmet-Tempel auf verschiedene Arten zubereiteter Hummer zum Spezialpreis (*) angeboten. Und Sie können sicher sein – so günstig war der Hummer-Schmaus noch nie!

Hummercocktail 425 Baht (halb) 730 Baht (ganz)

425 Baht (halb) 730 Baht (ganz) Hummersalat 425 Baht (halb) 730 Baht (ganz)

425 Baht (halb) 730 Baht (ganz) Hummer mit Avocado 480 Baht (halb) 841 Baht (ganz)

480 Baht (halb) 841 Baht (ganz) Hummer-Ceviche 425 Baht (halb) 730 Baht (ganz)

425 Baht (halb) 730 Baht (ganz) Hummer mit Trüffel und Limetten-Trüffel-Öl-Dressing 525 Baht (halb) 930 Baht (ganz)

Hummer-Chowder mit kleinem Gemüse 445 Baht (halb) 751 Baht (ganz)

445 Baht (halb) 751 Baht (ganz) Hummer-Safran-Eintopf mit viel Gemüse 520 Baht (halb) 900 Baht (ganz)

Hummer gegrillt, mit Olivenöl, Limetten und Knoblauch 445 Baht (halb) 751 Baht (ganz)

445 Baht (halb) 751 Baht (ganz) Hummer gebraten, mit Olivenöl, Kräutern, Sardellen, Knoblauch und Weißwein 465 Baht (halb) 791 Baht (ganz)

465 Baht (halb) 791 Baht (ganz) Original-Hummer-Thermidor, mit frischen Trüffeln 570 Baht (halb) Hummer 1.100 Baht (ganz)

Hummer, kurz angebraten, mit Ingwer, Knoblauch, Chili, Frühlingszwiebeln 445 Baht (halb) 751 Baht (ganz)

445 Baht (halb) 751 Baht (ganz) Hummer, kurz angebraten, mit Austernsauce, grüne Paprika, Zwiebeln, Brokkoli, schwarzer Pfeffer 480 Baht (halb) 821 Baht (ganz)

Limitierte Stückzahl, das Spezialangebot gilt nur an den Happy Lobster Days am 31. Mai und 1. Juni!

Reservieren Sie sich gleich heute noch Ihren Tisch und Ihren Hummer unter der Rufnummer Tel.: 061-643.9969 oder per E-Mail. Vorbestellungen werden als erstes berücksichtigt!

Das Restaurant Casa Pascal befindet sich an der Second Road in Süd-Pattaya, schräg gegenüber der Royal Garden Plaza. Lageplan und Anfahrt mit Google Maps. GPS: 12.928697, 100.879844.

*Alle Preise zzgl. 10 Prozent Bedienungsaufschlag und 7 Prozent Mehrwertsteuer.