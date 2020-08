Von: Dieter Hollender | 09.08.20

PHUKET: Dieter Hollender, Autor, Texter und Kreativdirektor mit Wohnsitz Phuket, berichtet in seinem 364-Seiten-Roman, wie und warum er nach Thailand kam. Seine Erzählung ist inte­ressant und lesenswert. Der Thailand-Neuling erhält erste und wichtige Einblicke ins exotische Leben im Königreich. Der erfahrene Thailand-Besucher oder langjährige Expat wird sich in vielen der beschriebenen Erlebnisse und Situationen wiederfinden.

Der Autor möchte die Gelegenheit nutzen, sich und sein Buch den Lesern des Magazins DER FARANG vorzustellen:

Als meine Münchner Werbeagentur nicht mehr so gut lief wie früher und meine Freundin den Schlussstrich zog, wollte ich nur noch weg und nichts mehr zu tun haben mit diesen Ärgernissen. Es drängte mich danach, meine gewohnte Umgebung radikal zu verändern und komplett neu durchzustarten. Ich suchte ein echtes Kontrastprogramm und fand es in Thailand, auf der Urlaubsinsel Phuket. Es war ein Strandhotel im Vintage-Look am legendären Patong-Beach, das mich auf Anhieb begeisterte und das ich ohne lange nachzudenken für ein paar Jahre pachtete. Allerdings war das Gebäude vom Tsunami beschädigt und musste aufwendig renoviert werden.

Exotisches Renovier-Chaos

Die Verschönerungsarbeiten in einem fremden, exotischen Land, mit schlecht ausgebildeten Handwerkern, bescherten mir ein Tohuwabohu an Miss­verständnissen, Irrtümern, schwachsinnigen Ergebnissen und Aufregungen ohne Ende. Durch die enormen Unterschiede in der Mentalität, im Geschmacksbereich und eine nur latent vorhandene Zuverlässigkeit erlebte ich ein Abenteuer der besonderen Art. Irgendwann waren die Arbeiten abgeschlossen und unsere Villa del Mar eröffnet. Meine verrückten Erlebnisse gingen unvermindert weiter. Ich hatte skurrile und gelegentlich kaum vorstellbare Begegnungen mit den Gästen unseres Hotels, es war ein ständiges Auf und Ab. Mein Dasein als Hotelmanager wurde bestimmt von Ärger, Konflikten und Geldsorgen, es führte aber auch zu neuen Bekanntschaften und jeder Menge Spaß. Es wurde viel gelacht, wir erlebten aber auch Missklänge und gelegentliche Momente der Demut und der Trauer. Ohne meine thailändische Freundin Kun wäre ich hoffnungslos untergegangen.

Veränderungen machen das Leben lebenswert

Dieter Hollender – Autor, Texter und Kreativdirektor – zusammen mit seiner thailändischen Partnerin Kun.

Mein Buch schildert nicht nur das spannende Abenteuer meiner Auswanderung, es ist zugleich auch ein Appell, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen und es nicht einfach so auslaufen zu lassen. Du willst etwas erleben? Dann wage die Veränderung, deine Existenz wird auf alle Fälle bereichert! Wer sich für Thailand interessiert, sei es als Weltenbummler oder Urlauber, sei es als älterer Mensch, der seine Umgebung wechseln will, weil ihn Einsamkeit, Missachtung und Kälte in Mitteleuropa nur noch abschrecken, dann ist dieses Buch geradezu eine Bibel! Die vielen beschriebenen Erlebnisse und Begegnungen sind eine hervorragende Vorbereitung auf das, was Besucher und Auswanderer hierzulande erwartet und was zukünftige Expats umgekehrt von Thailand erhoffen können.

Der Roman Hotel Mission Impossible ist als Taschenbuch erschienen und nur bei www.amazon.com erhältlich. Wenn Sie mehr über den Autor erfahren möchten und seinen weiteren Weg als Schriftsteller verfolgen wollen, dann besuchen Sie die Website www.dieterhollender.com.