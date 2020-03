In einem exklusiven Videointerview informiert der deutsche Honorarkonsul und österreichische General-Honorarkonsul Rudolf Hofer über seinen COVID-19-Notdienst im Konsulat in Pattaya. Foto: Hotte Flink

PATTAYA: Mit seinem YouTube-Kanal „Pattaya inside“ hält Horst Müller alias „Hotte Flink“ deutschsprachige Urlauber und Residenten über die neuesten Geschehnisse in der Touristenmetropole auf dem Laufenden.

Den neuesten Beitrag der Video-Kolumne sollten man auf keinen Fall verpassen: Zu Wort meldet sich Rudolf Hofer, Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland und General-Honorarkonsul der Republik Österreich in Pattaya, mit wichtigen Informationen zur aktuellen COVID-19-Situation für Urlauber und Residenten in Thailand.

Möglichkeiten zur Ausreise auf dem Luftweg

Hotte Flink traf sich mit dem Ehrenbeamten Deutschland und Österreichs, um ihn zur SARS-CoV-2/ COVID-19-Situation in Thailand zu befragen, insbesondere auch zu seiner persönlichen Einschätzung der aktuellen Lage. Im Fokus des Interviews stehen u.a. die Fragen, was deutschsprachige Urlauber und Residenten in Thailand jetzt unbedingt beachten sollten und ob trotz zunehmender Flugplanstreichungen der Airlines dennoch die Möglichkeit besteht, das Königreich auf dem Luftweg in Richtung Heimat zu verlassen.

Formularausstellung zur Visumsverlängerung

Konsul Hofer erläutert außerdem seinen derzeitigen Notdienst im Konsular: Da viele deutsche und österreichische Urlauber in Thailand wegen den Flugstornierungen der Airlines in Thailand festsitzen und in Gefahr laufen, ihr Visum zu überziehen, stellt er ihnen die für die Visumsverlängerung benötigte Bescheinigung der deutschen und österreichischen Botschaft für die thailändische Einwanderungsbehörde aus.

