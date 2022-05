Von: Björn Jahner | 21.05.22



PATTAYA: Am Sonntag, 29. Mai 2022 wird im The Bikers Café Thailand, Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip, von 11.00 bis 16.00 Uhr der Honda Meet veranstaltet.

Direkt vor Ort besichtigt und Probegefahren werden können die neuesten Honda-Motorradmodelle. Abgerundet wird der Event mit einem umfangreichen Buffet mit vielen westlichen und thailändischen Speisen für 199 Baht.



Schnelle und einfache Anfahrt

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Achara und Martin Koller sowie Team freuen sich darauf, alle Freunde und Gäste im The Bikers Café Thailand begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Freitag von 11.45–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 09.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip, 12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt

085-299.6188. Infos auf Facebook.