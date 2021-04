Von: Björn Jahner | 18.04.21

BANGKOK: Die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) hat eine umfangreiche Aufwertung der Infrastruktur am Khlong Phadung Krung Kasem angekündigt.

Der 5,5 Kilometer lange, historisch bedeutende Kanal ist an beiden Enden mit dem Chao-Phraya-Fluss verbunden, umschließt die Rattanakosin-Insel mit dem Großen Palast und dem Wat Pho und trennt sie von den Innenstadtbezirken Bang Rak, Pathumwan und Dusit. Auf einer Pressekonferenz erläuterte die Generalsekretärin der BMA Silapasuay Raweesaengsoon, dass der Schwerpunkt des Projekts auf der Uferneugestaltung liegt. Mit neuen Fußwegen und einem öffentlichen Park sollen Touristen zum Flanieren ans Kanalufer gelockt werden und eine neue Sehenswürdigkeit im Herzen der Hauptstadt geschaffen werden.



Darüber hinaus kündigte die BMA-Generalsekretärin eine Optimierung des elektrischen Kanalbootservice an, wovon besonders Pendler profitieren werden. Die emissionsfreien E-Boote verkehren werktags von 06.00 bis 19.00 Uhr im 15-Minuten-Takt, an Wochenenden und Feiertagen von 08.00 bis 19.00 Uhr alle 30 Minuten. Der Service befindet sich derzeit noch in der Testphase, weshalb er bis Anfang Mai kostenlos genutzt werden kann, bevor ein Fahrpreis in Höhe von 10 Baht eingeführt wird. Der Khlong Phadung Krung Kasem wurde 1851 als zweiter Stadtgraben zum Schutz der 1782 neu gegründeten siamesischen Hauptstadt gebaut.