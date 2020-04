PATTAYA: Einheimische und Ausländer, die in der sogenannten „Pattaya Darkside“ leben, die durch die Abriegelung der Zufahrtsstraßen von der Touristenmetropole isoliert wurde, erhalten weiterhin die Möglichkeit, in die Stadt zu fahren, z.B. um Einkäufe zu tätigen.

Dafür benötigen sie einen Nachweis, aus dem hervorgeht, dass sie ihren Wohnsitz in Banglamung haben (z.B. in Form einer Stromrechnung oder Ähnliches) und ein Anwohner-Formular, das online zum Download bereitsteht. Dieses Formular muss ausgedruckt, ausgefüllt und zusammen mit dem Nachweis über den Wohnsitz in Banglamung an einem der Kontrollpunkte vorgelegt werden.