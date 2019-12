Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.19

BANGKOK: Umweltschützer haben die Regierung und die Koalitionsparteien scharf kritisiert, weil bei ihrem Treffen am Dienstagabend Haifischflossensuppe auf der Speisekarte stand.

Der Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, Varawut Silpa-archa, sagte nach einem Bericht der „Bangkoks Post“, er habe die Suppe nicht konsumiert, hätte aber andere nicht davon abhalten können. Der Verzehr von Haifischflossen sei nicht per Gesetz verboten. Umweltschützer setzen sich dafür ein, dass Menschen auf der ganzen Welt keine Haifischflossen mehr essen, um die Haipopulation zu retten. Laut einer Studie der Dalhousie University werden jedes Jahr bis zu 100 Millionen Haie wegen ihrer Flossen getötet.

In einer Erklärung von WildAid Thailand heißt es, der Handel mit Haifischflossen sei inzwischen in einigen Ländern eingeschränkt worden, und sogar die chinesische Regierung habe das Gericht für Staatsbankette verboten. Die Naturschutzgruppe Thai Environment Day wies darauf hin, dass Haie für die Erhaltung des marinen Ökosystems von entscheidender Bedeutung sind. In einem Facebook-Post hat der Schauspieler Nawat „Pong" Kulratanarak die Regierung für ihre Ignoranz kritisiert: „Wenn Sie eine Party veranstalten möchten, tun Sie dies – aber schädigen Sie nicht das Meeresökosystem. Geben Sie ein gutes Beispiel.“