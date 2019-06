Von: Redaktion DER FARANG | 20.06.19

PATHUM THANI: Mindestens sechs Monate lag eine 46 Jahre alte Frau tot in ihrem Haus im Bezirk Lam Lu Ka.

Die Leiche wurde am Mittwochabend gefunden, als ein 71-Jähriger seine Tochter besuchen wollte. Das Grundstück war voller Unkraut, aus dem Haus nahm er einen strengen Geruch war. Der Mann alarmierte die Sicherheitsleute der Siedlung, die die Tür aufbrachen. Die Leiche lag an der Tür zur Toilette im Erdgeschoss des zweistöckigen Wohnhauses. Nachbarn sagten der Polizei, sie hätten gedacht, die Frau würde in dem Haus nicht mehr wohnen, weil Wasser und Strom wegen unbezahlter Rechnungen abgestellt worden waren. Ein Arzt stellte fest, dass die Hauseigentümerin mindestens vor sechs Monaten starb. Sie lebte allein, seit sie sich von ihrem Mann getrennt hatte. Die Leiche wurde zur Autopsie in das Krankenhaus Bhumibol Adulyadej gebracht.