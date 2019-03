Eine Maschine im Landeanflug bei schlechter Sicht am Chiang Mai International Airport. Foto: The Nation

MAE HONG SON: Mindestens zwei Flüge mussten am Freitag am Flughafen Mae Hong Son im Nordwesten des Landes wegen starker Luftverschmutzung gecancelt werden.

So sagte die Fluggesellschaft Bangkok Airways ihre Morgenverbindung zwischen Mae Hong Son und Chiang Mai in beide Richtungen kurzfristig ab. Als Begründung teilte die Airline mit, dass Smog und starke Rauchentwicklungen durch Waldbrände die Sicht stark beeinträchtigt hätten.

Nach Aussage des Pollution Control Department sei die Luftqualität im Stadtgebiet am Freitagmorgen auf ein „sehr ungesundes“ Niveau gesunken, wobei der gemessene PM-2,5-Feinstaubwert den in Thailand geltenden Grenzwert in Höhe von 50 Mikrogramm (µg) pro Kubikmeter Luft mit 93 µg deutlich überschritten hatte. Die Behörde führt die starke Luftverschmutzung auf die Zunahme von Brandrodungen auf den Feldern zurück. So trat am Freitag ein zweimonatiges Verbot für die seit Jahrtausenden praktizierten Technik in Kraft, um Vegetationsflächen unter Einsatz von Feuer zu schwenden.