Von: Björn Jahner | 23.09.21

PATTAYA: Am Freitag, 24. September wird im Bramburi Restaurant von 18.00 bis 20.00 Uhr ein Fleischkäsebuffet angeboten.

Es beinhaltet sechs verschiedene Sorten hausgemachten Fleischkäse sowie eine große Auswahl an Beilagen und Salaten – „all you can eat“.

249 B/Person

Reservierung:

094-761.4828

Bramburi Restaurant

Naklua Road Soi 12

Standort auf Google Maps.

Mehr Angebote auf Facebook