Das Pattaya International Fireworks Festival 2022 findet am 25. und 26. November am Pattaya Beach statt.

PATTAYA: Am Freitag, 25. November und Samstag, 26. November wird in der sichelförmigen Bucht von Pattaya mit dem „Pattaya International Fireworks Festival“ eine der beliebtesten Großveranstaltungen der Ostküstenmetropole ausgerichtet, die auch diesmal wieder Tausende Besucher anziehen dürfte, die das Pyro-Spektakel am nächtlichen Himmel verfolgen möchten.

Das erste Mal seit drei Jahren wird das Feuerwerksfestival wieder mit internationalen Teilnehmern veranstaltet. Vier professionelle Pyrotechnikerteams aus Belgien, den Philippinen, Malaysia und Kanada werden unter den aufmerksamen Augen der Jury für flammende Sterne am nächtlichen Himmel und natürlich jede Menge „Ahs“ und „Ohs“ sorgen.

Ein exklusives Feuerwerkserlebnis bieten die Bars der großen Hotel an der Beach Road, im Bild das Hilton.

Neben den Feuerwerkshows – vier pro Abend – dürfen sich die Besucher auf viele weitere Höhepunkte freuen, u.a. Konzerte mit angesagten thailändischen Bands und eine große Marktmeile mit Thai-Street-Food. Eintritt frei.

Freitag, 25. November 2022

19.00 Uhr: Festivalbeginn

19.15 Uhr: Eröffnungszeremonie mit Pattayas Bürgermeis­ter Poramet Ngampichet

19.30 Uhr: 1. Feuerwerksshow, Belgien

19.45 Uhr: 2. Feuerwerksshow, Philippinen

20.00 Uhr: Konzert mit Aof Pongsak

21.15 Uhr: 3. Feuerwerksshow, Malaysia

21.30 Uhr: 4. Feuerwerksshow, Kanada

21.45 Uhr: Konzert mit Three Man Down

22.45 Uhr: Festivalende

Mittendrin statt nur dabei ist man am Strand, wo die Vermieter von Liegestühlen Nachtschicht einlegen.

Samstag, 26. November 2022

19.15 Uhr: Begrüßung der Organisatoren

19.30 Uhr: 1. Feuerwerksshow, Kanada

19.45 Uhr: 2. Feuerwerksshow, Philippinen

20.00 Uhr: Konzert mit Rooftop

21.15 Uhr: 3. Feuerwerksshow, Belgien

21.30 Uhr: 4. Feuerwerksshow, Malaysia

21.45 Uhr: Konzert mit OG-ANIC & URIUS

22.45 Uhr: Festivalende

Blick auf die schwimmenden Plattformen, von denen die Raketen in den nächtlichen Himmel abgefeuert werden.

Parken



Die Beach Road wird an beiden Veranstaltungstagen von 16.00 bis 24.00 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Autofahrer sollten den Festivalbereich weiträumig umfahren und nachfolgende Parkmöglichkeiten nutzen:

(* Zufahrt nur über die Pattaya Second Road möglich)

Mehr erfahren Sie unter www.facebook.com/Prpattayacity.