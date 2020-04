Von: Björn Jahner | 22.04.20

Hummer & Co. – raffiniert zubereitet, jetzt auch in der Coronakrise genießen. Casa Pascal macht’s möglich!

PATTAYA: Für alle, die ihr Wochenende als den kulinarischen Höhepunkt der Woche genießen möchten oder einfach eine Alternative zum gewöhnlichen gastronomischen Lieferangebot in Pattaya suchen, bietet das Casa Pascal Restaurant die Lösung: Fine Dining bei Ihnen zu Hause!

Bestellen, Abholen oder Liefern lassen

Im Vergleich zu anderen Gastronomiebetrieben in der Touristenmetropole, die ihre Speisen im Außerhaus-Verkauf und per Lieferservice bereits seit der behördlich angeordneten Restaurantschließung zur Coronavirus-Prävention anbieten, hat sich das Casa Pascal viel Zeit gelassen, ihnen gleichzutun. Aus gutem Grund: Auch zu Hause soll den Gästen ein kulinarisches Erlebnis mit erlesenen Speisen und erstklassigem Service ohne Abstriche geboten werden, so wie sie es von einem Dinner in dem renommierten Fine-Dining-Lokal in Süd-Pattaya gewohnt sind.

Erlesene, frisch Zutaten ohne Vorratshaltung

Da ausschließlich hochwertige, frische Zutaten im Kochtopf landen, verzichtet das Casa Pascal auf große Vorratshaltung, weshalb Außerhausverkauf und Lieferservice nur freitags bis sonntags von 12.00 bis 19.00 Uhr angeboten werden. Alle Food-Lover, die die kreativ zubereiteten Gerichte der gehobenen Küche vom Casa Pascal vermissen, erhalten ab sofort jedes Wochenende die Chance, ihrer Leidenschaft auch in Zeiten des ungebändigten Coronavirus zu frönen.

Mit diesen Delikatessen verwandeln Sie ihr Zuhause in einen Gourmettempel

• Pascals selbstgeräucherter norwegischer Lachs mit Gewürzen 390

• Entenleberterrine mit Tomaten- & Zwiebel-Chutney auf Kartoffelpuffer 790

• Pfannengebratene Entenleber mit Tomaten- & Zwiebel-Chutney auf Kartoffelpuffer 790

• Weiße Spargelcremesuppe mit Brotcroutons 430

• Hummer-Biskuitsuppe mit Cognac und Hummerfleisch 430

• Casa Pascals feine Auswahl an Kaviar

• Beine der Alaska-Königkrabbe (kalt) mit 3 verschiedenen Saucen und Knoblauchbrot 990

• Kanadischer Hummer (kalt): Mit 3 verschiedenen Saucen und Knoblauchbrot 990

• Kanadischer Hummer: Thermidor, mit Champignons, Sahnesoße und Käse (*) 990

• Kanadischer Hummer: Gebraten, mit Olivenöl, Knoblauch und Kräutern (*) 990

• Kanadischer Hummer: Mit Ingwer, Knoblauch, Chili, Frühlingszwiebeln (*) 990

• Gebratene Seezunge (am Knochen) mit Butter und Petersilie (*) 930

• AUS-Angus-Lendensteak (300 g) mit Café-de-Paris-Butter und grüner Pfefferkornsauce (*) 1.390

(* Serviert mit Brokkoli sowie wahlweise Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln)

• Französischer Brie-Käse (200 g / nur Käse, keine Gewürze) 190

• Dana Blauschimmelkäse (200 g / nur Käse, keine Gewürze) 170

• Bürli-Brot 190

• Laugenbrot 170

• Mehrkornbrot 180

• Gassenhauer-Brot 170

• Krustenbrot 130



Sie möchten Ihre bestellten Delikatessen im Restaurant selbst abholen? Die Speisemitnahme ist bis spätestens 19.00 Uhr möglich.

Sie möchten Ihre bestellten Delikatessen bequem nach Hause geliefert bekommen? Kein Problem, Casa Pascal bietet ab sofort auch einen Lieferservice an (Gebühren nach Zonen / Stadtgebiet Pattaya zwischen 200 bis 400 Baht)

Bestellannahme unter der Rufnummer 061-643.9969.

Casa Pascal Restaurant, Second Road, Süd-Pattaya. Das Restaurant befindet sich schräg gegenüber der Royal Garden Plaza und direkt vor dem Ruen Thai Restaurant. Standort auf Google Maps.