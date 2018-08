Von: Björn Jahner | 31.08.18

PATTAYA: Im Restaurant Casa Pascal, Second Road (ggü. Royal Garden Plaza), ist ab sofort Federweißer erhältlich, in der Schweiz bekannt als „Suser“, in Österreich als „Staubiger“.

Federweißer ist noch kein fertiger Wein, sondern aus weißen oder roten Rebsorten gepresster Traubenmost, dessen alkoholische Gärung gerade begonnen hat und der noch keiner Filtration unterworfen war. Es hat, solange es hat! Reservierung, Tel.: 061-643.9969. Infos: www.casa-pascal.com.