Erst Party dann Pulver?

Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.23

KOBLENZ/BERLIN: Vor zwei Biergläsern liegt ein kleines blaues Päckchen mit der Aufschrift «Partyfly - Die ultimative Brausetablette für Partypeople und Nachtschwärmer». In einem anderen Video auf Instagram tanzt ein junger Mann auf ein Lied mit dem Text «Elo, Elo, Elotrans. Mach meinen Schädel wieder ganz.» Solche Produkte werden auf Instagram und Tiktok von zahlreichen Influencerinnen und Influencern als Mittel gegen den Kater beworben.

Kleine und große Unternehmen haben den Markt für sich entdeckt. Philipp Heift verkauft schon seit 2013 ein solches Nahrungsergänzungsmittel, mittlerweile unter dem Namen Partyfly. «In den letzten Jahren kamen immer mehr Mitbewerber auf den Markt», sagt der Apotheker. Die Nachfrage steige stetig. Auslöser des Hypes sei Elotrans gewesen.

Elotrans wird vom Arzneimittelkonzern Stada mit Sitz im hessischen Bad Vilbel vertrieben. Dieser betont: Elotrans sei kein Katermittel. «Das Arzneimittel ist zugelassen zur Anwendung bei Durchfallerkrankungen», teilte das Unternehmen mit. Und dennoch wurde Elotrans auch schon 2022 in den Sozialen Medien als Wundermittel gegen Kater beschrieben.

Im Mai 2023 brachte Stada dann Elotrans reload auf den Markt. Auch dieses Mittel sei kein Katermittel. Es sei gezielt auf die Bedürfnisse junger Konsumenten ausgerichtet, die trendbewusst seien und einen aktiven Lebensstil pflegten, heißt es von Stada. «Elotrans reload dient der Regeneration nach körperlicher Anstrengung wie Fußball spielen, Tanzen oder anderen sportlichen Aktivitäten und gibt neue Energie für den Tag.»

In den sozialen Medien wird es von Nutzerinnen und Nutzern dennoch meist als Katermittel angepriesen. Auch Elotrans selbst nutzt die sozialen Medien für die Vermarktung der Produkte. «Noch schnell in die Apotheke Elotrans reload holen und das Wochenende kann starten»: Das steht auf einem Video, das die Marke Elotrans selbst auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Der Auftritt in den Sozialen Medien richte sich an «Millenials, die nach aktiven Tagen und langen Nächten wie zum Beispiel nach intensiven Sporteinheiten oder dem Tanzen auf Festivals ihre Elektrolyt- und Flüssigkeitsspeicher auffüllen wollen», schreibt Stada.

Elotrans reload ist Partner von Eintracht Frankfurt, die Marke Elotrans hat ihren eigenen Instagram-Account und sogar Merch-Produkte, wie Socke, Schuhe und T-Shirts. «Die Nachfrage nach unseren Elotrans-Produkten ist ungebrochen hoch», teilte Stada mit. «Elotrans ist inzwischen zu einer regelrechten Love Brand geworden.» Mit den Merchandise-Produkten reagiere das Unternehmen auch auf etliche Anfragen und Wünsche der Verwender.

Hype hin oder her, was passiert eigentlich bei einem Kater? «Wenn man zu viel Alkohol trinkt, hat man am nächsten Tag oft einen Kater. Beim Abbau von Alkohol in der Leber entstehen Substanzen, die zum Beispiel Kopfschmerzen auslösen können», erklärt Ursula Sellerberg, stellvertretende Pressesprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). «Es gibt keine Medikamente, um den Abbau von Alkohol zu beschleunigen.»

Medikamente seien vor allem dazu gedacht, Krankheiten zu heilen. «Ein "Kater" an sich ist keine Krankheit – Kopfschmerzen durch den Kater hingegen schon», sagte Sellerberg. «Alkohol sorgt dafür, dass man mehr urinieren muss und dabei verliert man immer Mineralien. Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel, die als Antikater-Mittel beworben werden, ersetzen die verlorenen Mineralstoffe», erklärt die Apothekerin. Ihr Tipp gegen Kater? «Ich würde empfehlen, abends nach dem Alkoholgenuss einfach noch einen Liter Mineralwasser zu trinken. Das gleicht den Verlust von Flüssigkeit und Mineralstoffen aus.»

Elektrolyt-Lösungen gibt es mittlerweile von zahlreichen Herstellern, manchmal wird die Verbindung zu Alkohol direkt gezogen, manchmal etwas versteckter mit Formulierungen wie «der Morgen danach» oder «nach Partys». Auch die Start-Up-Szene schläft nicht: Das Unternehmen Katerheld aus dem rheinland-pfälzischen Koblenz wurde im Sommer von der Hochschule Koblenz als Start-Up des Jahres 2023 ausgezeichnet. «Katerheld ist dein zuverlässiger Begleiter nach einer durchzechten Nacht», schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage. Auch Katerheld ist auf Instagram bereits vertreten und vermarktet das Produkt mit lustigen Videos und Fotos.

Apotheker Philipp Heift nutzt für Partyfly auch Instagram, setzt aber dennoch mehr auf Empfehlungen. Inzwischen habe das Unternehmen auch eine große Nachfrage aus dem Ausland. «Es ist immer gut, wenn sie ein Produkt haben, das im Prinzip im Schneeballprinzip sich entwickelt, von Mund-zu-Mund-Propaganda», sagte er.