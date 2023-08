Foto: The Nation

CHANTHABURI: Ein Reporter der thailändischen Tageszeitung KomChadLuek wurde am vergangenen Freitag (11. August 2023) in Khao Khitchakut in Chanthaburi von einem wilden Elefanten angegriffen und getötet.

Parinya Kesarathikul, 46, fotografierte den schwer verletzten Elefanten, der in Panik geriet und auf Menschen in der Nähe losging, als er von einem mit Antibiotika geladenen Pfeil getroffen wurde. Der Elefant hatte nach einem Kampf mit anderen Mitgliedern der Herde schwere Verletzungen erlitten und war in den Sumpf geflüchtet.

Patarapol „Lotter“ Maneeorn, ein Tierarzt des Ministeriums für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz, hatte den verletzten Elefanten im Oktober entdeckt und davor gewarnt, dass das Tier aufgrund von Stress und Panik auf alle sich bewegenden Objekte im Umkreis von 50 Metern losgehen würde.

Parinya wurde gegen 18.30 Uhr in das Khao Khitchakut Krankenhaus gebracht und erlag später seinen Verletzungen.

Der Reporter, der für mehrere Nachrichtensender über die Region berichtet hatte, bevor er 2018 zu KomChadLuek wechselte, war in seiner Freizeit auch als freiwilliger Rettungshelfer tätig.