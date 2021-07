Written by: Redaktion DER FARANG

Aufnahme vom tatort in Songkhlas Chana-Bezirk. Bild: Thai News Agency MCOT

SONGKHLA: Ein Soldat wurde getötet und drei weitere Soldaten wurden verletzt, als am Dienstagabend eine Bombe im Bezirk Chana explodierte.

Der vermutlich von militanten Separatisten verursachte Anschlag ereignete sich gegen 19.30 Uhr im Dorf Ban Langa im Tambon Ban Na. Eine Patrouille der Infanteriekompanie 2531 machte an einem Unterstand gegenüber einem Fischteich in der Nähe des Dorfes Rast. Die Bombe war unter der Hütte platziert worden und wurde per Fernsteuerung gezündet.