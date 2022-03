Foto: The Nation

YALA: Bei einem Bombenanschlag im Bezirk Bannang Sata in der Provinz Yala im tiefen Süden Thailands wurden am Mittwochmorgen ein Polizist getötet und drei Beamte verletzt.

Der Anschlag ereignete sich um 10.00 Uhr auf der Bacho–Bang Lang Dam Road im Dorf Moo 4 im Tambon Bacho. Pol Sergeant Wiwat Rakchart, Kommandant der Polizeistation Bannang Sata, starb noch am Tatort, nachdem ein Schrapnell des selbstgebauten Sprengsatzes seinen Hals durchschlagen hatte.

Bei den drei verletzten Polizisten handelt es sich um Obergefreiten Natchapol Prommanee, Obergefreiten Sufree Norapha und Obergefreiten Assarawut Rapom. Sie wurden in das Provinzkrankenhaus von Yala zur Behandlung eingeliefert.

Die vier Polizisten befanden sich mit einem Pick-up auf der Fahrt zu einem Verdächtigen im Tambon Bacho, um eine Vorladung auszuhändigen.

Als sie den Tatort erreichten, zündete eine unbekannte Anzahl von Aufständischen die selbstgebaute Bombe, die in der Straßenmitte vergraben war. Die Explosion riss ein Loch in die Straße und schleuderte den Pickup in den Straßengraben.