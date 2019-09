Ein asiatischer Genuss für alle Sinne

BERN: Man muss nicht unbedingt in den Flieger steigen, um für ein paar Tage die unverwechselbare exotische Atmosphäre Asiens zu schnuppern – jedenfalls nicht in Bern! Denn vom 23. bis 25. August war das Asia Festival wieder zu Gast in der Schweizer Hauptstadt und verwandelte das Expo-Gelände in eine fernöstliche Schlemmer- und Erlebniswelt, um den kulturellen Austausch zwischen der Schweiz und Asien zu fördern.

Dass Asien ein absoluter Publikumsmagnet ist, bewiesen auch in diesem Jahr wieder die hohen Besucherzahlen. Geboten wurde ein kunterbuntes Fest für alle Sinne, das mit Darbietungen von exotischen Tänzen und traditionellen Kampfsportarten sowie vielen weiteren kulturellen Aufführungen abgerundet wurde. Gefeiert wurde zudem – wie in jedem Jahr – für einen karitativen Zweck.

Mit vielen Darbietungen, wie z. B. Drachentänzen, erfreute das Festival die Herzen von Asiaten und Fernost-Fans.

Im Mittelpunkt standen kulinarische Köstlichkeiten aus neun asiatischen Destinationen – China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Thailand, Tibet und Vietnam – sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit vielen unterhaltsamen Höhepunkten. Wie bereits in den Vorjahren wurde eine große Gastronomie- und Marktmeile organisiert, auf der die Besucher alle Regionen Asiens auf kulinarische Weise kennenlernen und genießen konnten. An den herrlich dekorierten Imbissbuden war eine erfreuliche Vielfalt an exotischen Köstlichkeiten und Kostbarkeiten aus dem fernen Osten erhältlich. Natürlich mangelte es nicht an leckerem Thai-Food!

Thailand wurde unter anderem auch in diesem Jahr wieder vom Magazin DER FARANG vertreten. Am Medienstand tauschten sich viele Leser/-innen mit den Herausgebern über das Leben in Thailand aus und informierten sich über das Angebot der Anzeigenkunden. Lob erfuhr zudem die Redaktion für die Festival-Sonderausgabe, die wie auch bei den vorausgegangenen Thai-Festivals in Bad Homburg und Bülach in Rekordzeit ausverkauft war.