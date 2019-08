Von: Björn Jahner | 23.08.19

PATTAYA: Gäste des Restaurants Casa Pascal, die im Besitz einer Bonuskarte sind, erhalten ab sofort doppelte Bonuspunkte auf alle À-la-carte-Speisen und Getränke.

Ausgenommen von der Aktion sind das BBQ-Frühstücks- und Mittags-Buffet. Die Aktion gilt bis zum 19. September.

Das Restaurant Casa Pascal befindet sich an der Second Road in Süd-Pattaya, schräg gegenüber der Royal Garden Plaza. Lageplan und Anfahrt mit Google Maps. GPS: 12.928697, 100.879844.

Tischreservierung, Tel.: 038-723.660. Infos: www.casa-pascal.com.