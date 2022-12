Von: Björn Jahner | 11.12.22

BANGKOK: Das Bumrungrad International Hospital in Bangkok eröffnet in Zusammenarbeit mit dem Center of Excellence in Neurogastroenterologie und Motilität der Medizinischen Fakultät der Chulalongkorn-Universität sein neues Zentrum für gastrointestinale Motilität, das eine genaue Diagnose und angemessene Behandlung aller Arten von Magen-Darm-Beschwerden bietet.

Artirat Charukitpipat, CEO des Bumrungrad International Hospital, erklärte gegenüber der Presse: „Der Magen-Darm-Trakt ist einer der wichtigsten Teile des Körpers, der die Lebensqualität beeinflussen kann und um den man sich kümmern muss. Bei den Patienten von Bumrungrad haben wir festgestellt, dass 50 bis 60 Prozent unserer internationalen Patienten und 10 Prozent unserer thailändischen Patienten unter saurem Reflux leiden; beides nimmt von Jahr zu Jahr zu. Aus diesem Grund haben wir das Bumrungrad Gastrointestinal Motility Center gegründet und die Ehre, mit dem Center of Excellence in Neurogastroenterology and Motility, Faculty of Medicine der Chulalongkorn University (CUNM) zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft erweitert die Möglichkeiten des Bumrungrad Digestive Disease Center, was zu einer optimalen Versorgung und zu besseren Ergebnissen für unsere Patienten führt.“

Nahtlose Versorgung

Assistenzprofessorin Dr. Yudhtana Sattawatthamrong, Direktorin des Zentrums für Verdauungskrankheiten am Bumrungrad International Hospital, erklärte: „Mit der Gründung des Bumrungrad Gastrointestinal Motility Center wird das Zentrum für Verdauungskrankheiten ergänzt, indem es eine nahtlose Patientenversorgung bietet und die Präzision und Genauigkeit unserer diagnostischen Möglichkeiten durch Früherkennung unter Einsatz fortschrittlicher Medizintechnik verbessert.“

Das Center of Excellence in Neurogastroenterologie und Motilität an der Medizinischen Fakultät der Chulalongkorn Universität ist die Nummer 1 in Thailand für die Diagnose und Behandlung von funktionellen gastrointestinalen Erkrankungen oder gastrointestinalen Motilitätsstörungen.

Unterschiedlichste Symptome

Professor Dr. Sutep Gonlachanvit, Direktor des Kompetenzzentrums für Neurogastroenterologie und Motilität an der Medizinischen Fakultät der Chulalongkorn Universität und Direktor des Zentrums für gastrointestinale Motilität am Bumrungrad International Hospital, erklärte:

„Das Zentrum für gastrointestinale Motilität bietet Pflege und Behandlung für Patienten mit Problemen der gastrointestinalen Motilität vom oberen bis zum unteren Magen-Darm-Trakt, einschließlich Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm, Rektum und Anus. Patienten, die an einer gastroösophagealen Refluxkrankheit leiden, verspüren in der Regel ein brennendes Gefühl in der Brust und erbrechen saure Flüssigkeit. Diese Patienten kommen jedoch oft wegen Infektionen der Ohren, des Rachens und der Nase ins Krankenhaus, z. B. wegen chronischer Halsschmerzen oder ständigem Räuspern. Einige haben Lungenprobleme wie chronischen Husten. Einige Patienten leiden unter Symptomen, die denen von Herzerkrankungen ähneln, wie Schmerzen in der Brust aus unbekannten Gründen, Achalasie oder Schwierigkeiten beim Schlucken von Nahrung. Einige Patienten leiden unter abnormalem Stuhlgang wie Verstopfung, Stuhlinkontinenz oder chronischen Blähungen. Einige Anomalien können durch eine Magenspiegelung nicht festgestellt werden. Die Ursachen einiger Magenprobleme sind unbekannt. Einige Patienten leiden unter Gastroparese, Magenschmerzen aufgrund von Magenüberempfindlichkeit, Bauchblähungen unbekannter Ursache, während andere unter Reizdarmsyndrom oder chronischer Verstopfung leiden.“

Verdauungsstörungen sind nach Aussage von Professor Dr. Sutep sehr häufig, und die Symptome können schwerwiegend sein sowie die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Obwohl viele Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts schwer zu diagnostizieren sind, haben die Fortschritte in der medizinischen Forschung zu einer deutlich verbesserten Diagnosetechnik geführt, die eine höhere diagnostische Wirksamkeit ermöglicht.

Diagnose von fachkundigen Ärzten

„Daher entscheiden fachkundige Ärzte, welche Diagnosetechniken am besten geeignet sind, um den Fall des jeweiligen Patienten genau zu erkennen und wirksam zu lösen. Wir können beispielsweise die Kontraktionskraft der Speiseröhre, des Magens und des Dünndarms sowie die Funktion des Anus und des Schließmuskels testen. Wir können auch Sialometrie, Wasserstoff-Atemtests und eine 24-Stunden-Ösophagus-pH-Überwachung durchführen. Patienten, die unter Verstopfung oder Obstipation leiden, können wir durch physikalische Therapie helfen, eine normale Ausscheidung oder Defäkation zu erreichen. In etwa 40 Prozent der Fälle von Verstopfung/ Obstipation, bei denen medikamentöse Therapien unwirksam waren, war dies auf eine schlechte Koordination/ Technik zurückzuführen. Unsere Ärzte und Krankenschwestern können unseren Patienten helfen, die entsprechenden Muskeln zu trainieren, um die richtige Koordination und Technik wiederherzustellen und die Krankheit zu behandeln“, fügte Professor Dr. Sutep hinzu.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Gastrointestinal Motility Center, Bumrungrad International Hospital im 2. Stock des Gebäudes B (Krankenhausgebäude) oder rufen Sie 063-190.3152 oder die Hotline 1378 an. Mehr erfahren Sie unter www.bumrungrad.com/en.