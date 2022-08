Spaziergang über Thailands Nebelmeer – Der Aiyerweng Skywalk im Bezirk Betong in der Provinz Yala im tiefen Süden des Landes besteht aus einem 60 Meter langen Glasboden-Steg mit Aussichtsplattform. Er lädt Besucher zu einem Spaziergang über das berühmte Nebelmeer von Ai Yerweng ein, bevor es auf Entdeckungstour durch die Provinzhauptstadt Mueang Yala geht, deren lokale Küche genauso vielschichtig ist wie ihre multikulturelle Bevölkerung.

Länger Urlauben mit dem „Visa on Arrival“ – Thailand wird ausländischen Touristen von Oktober 2022 bis März 2023 eine längere Aufenthaltsdauer im Königreich gestatten, die das Land mit einem „Visa on Arrival“ besuchen. Mit der gelockerten Aufenthaltsbeschränkung soll die lokale Wirtschaft im Zuge der Abschwächung der Covid-19-Krise angekurbelt werden.

Roadtrip mit dem Elektrowagen – Great Wall Motor (GWM) setzt seine Partnerschaft mit der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) fort und unterzeichnete eine Absichtserklärung (MOU) über eine strategische Partnerschaft zur Förderung des thailändischen Ökotourismus mit neuer Energiemobilität.

Mit dem blau-weißen Bus nach Bangkok – Auswanderer und Langzeiturlauber in Pattaya kennen sie ganz bestimmt, viele haben ihren Service garantiert selbst schon einmal in Anspruch genommen: Die blau-weißen Linienbusse der Roong Reuang Coach Co., Ltd., im Volksmund kurz „Pattaya Bus“ genannt. Besonders für Reisende mit begrenztem Budget sind die Linienbusse zwischen Nord-Pattaya und dem Ekamai Bus Terminal im Herzen der Sukhumvit Road in Bangkok eine bevorzugte Reiseoption. Wir haben für Sie eine Recherchefahrt unternommen!

Blick hinter die Kulissen – Am 18. August 2022 besuchten 60 Gäste des The Bikers Café Thailand in Sattahip in zwei Gruppen zu je 30 Personen das BMW Manufacturing-Werk in Amata, rund 30 Kilometer von Pattaya entfernt. Einr Rückblick auf eine interessante Exkursion.

Nachrichtensplitter aus Bangkok – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit aussagekräftigen Fotos aus der thailändischen Kapitale.

Viele neue Gesichter an der CDSC – In der Christlichen-Deutschen Schule Chiang Mai (CDSC) wurde das neue Schuljahr begonnen – und nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen erfolgte die Einschulung endlich wieder mit Eltern und Kindern zusammen in der Schule.

Thailands Hotels sind die besten Asiens – Agoda hat seine „Customer Review Awards 2022“ in mehr als 36.000 Hotels in über 150 Märkten verliehen, die sich in einem Jahr, in dem die Welt weiterhin mit Reisebeschränkungen und internationalen Sperrungen konfrontiert war, um eine hohe Kundenbewertung bemüht haben. US-Häuser führen die Liste an, während thailändische Anbieter von Unterkünften den ersten Platz in Asien belegen und Bangkok die Liste der besten Reiseziele anführt.

Neben Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, Events in Bangkok und Pattaya, Hans Fritschis Gartengeschichten und dem Thailand-Fortsetzungsroman Alle Lieben Mr John von Wolfgang Rill beinhaltet die neue Ausgabe viele weitere interessante Themen – ein Gastbeitrag von Christian Rasp zum Thema Öffentlich-Rechtlicher-Rundfunk, Kuriose Eiscreme-Trends in Kapstadt und der neue Modetrend Y2K.

