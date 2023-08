Mit dem Bus durch Bangkoks Altstadt – Die Buslinie 53 in Bangkok ist eine faszinierende Zeitreise durch die Altstadt. Vorbei am Großen Palast und dem majestätischen Wat Pho bietet sie Einblicke in die reiche Geschichte Thailands. Während moderne Gebäude emporragen, bewahrt die Route das kulturelle Erbe. Ein Kaleidoskop aus Eindrücken und eine Hommage an Bangkoks Identität. Die Buslinie 53 verbindet Vergangenheit und Zukunft. Eine unvergessliche Fahrt durch die pulsierende Metropole finden Sie in der neuen Ausgabe!

Geburtstag der „Mutter aller Thais“ – Am 12. August 2023 wird in ganz Thailand der 91. Geburtstag von Königinmutter Sirikit, liebevoll als die „Mutter aller Thais“ bezeichnet, gefeiert. An diesem besonderen Tag werden ihre herausragenden Leistungen und Erfolge gewürdigt – sie ist die Mutter Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn (Rama X.) und die Witwe von König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.). DER FARANG schließt sich den Glückwünschen an und übermittelt Königinmutter Sirikit von ganzem Herzen Gesundheit und ein langes Leben.

Spannung, Teamgeist und kulturelle Vielfalt – Es ist soweit! Die mit Spannung erwartete Drachenboot-Weltmeisterschaft steht vor der Tür und verspricht ein spektakuläres Ereignis voller Spannung und Teamgeist. Von Dienstag, 8. August bis Sonntag, 13. August 2023 werden tausende begeisterte Zuschauer aus der ganzen Welt am malerischen Mab-Prachan-Reservoir in Pattaya erwartet, um die Athleten aus verschiedenen Nationen dabei zu unterstützen, den begehrten Weltmeistertitel zu gewinnen.

Kulinarische Reise für Frühaufsteher – In den verwinkelten Gassen von Bangkok, der quirligen Hauptstadt Thailands, wird man von einem verlockenden Duft magisch angezogen. Es ist der Duft von frisch gebackenem Pa Thong Ko – knusprige, goldbraune „thailändische Donuts“, die in den Morgenstunden an Straßenecken und Marktständen zu finden sind. Doch welcher Stand bietet das ultimative Pa-Thong-Ko-Erlebnis? Eine kulinarische Reise durch die Straßen Bangkoks.

Neues Vereinsleben und Sonderreise nach Thailand – Das Medienhaus DER FARANG in Pattaya erhielt kürzlich besonderen Besuch von Gerhard Dobernig, dem Generalsekretär der Österreichisch-Thailändischen Gesellschaft (ÖTG). In einem Treffen mit Redaktionsleiter Björn Jahner wurden die neuesten Entwicklungen im Vereinsleben der ÖTG besprochen, die sich nach den Herausforderungen der Pandemie nun komplett neu aufgestellt hat.

Mit 160 km/h nach Hua Hin – Die State Railway of Thailand (SRT) gab bekannt, dass die neue zweigleisige Eisenbahnlinie, welche durch das königliche Seebad Hua Hin führt, im September dieses Jahres für den Probebetrieb freigegeben wird.

Tattoo-Kunst mit 106 Jahren – Wahre Schönheit kennt kein Alter. Dafür ist Maria Oggay, besser bekannt unter dem Spitznamen Apo Whang-Od, der beste Beweis. Auf einem alten Jutesack sitzend klopft sie auf den Philippinen einer jungen Frau konzentriert ihr „signature tattoo“ in die Haut. Mit 106 Jahren trägt die zierliche Frau eine kunterbunte Hose, Blumenohrringe und einen Strickhut mit Sonnenblumen. An Händen und Füßen sind Reste von rotem Nagellack zu sehen. Ihr Körper ist mit Tätowierungen bedeckt – mit Symbolen ihres Kalinga-Stammes. Und wenn Whang-Od lächelt, dann strahlt sie jene unvergängliche Art von Schönheit aus, die mit Makellosigkeit nichts zu tun hat.

DER FARANG kommt nach Bülach! – Ein Wochenende lang, von Freitag, 18. August bis Sonntag, 20. August 2023, verwandelt sich das Areal der Stadthalle Bülach im Zürcher Unterland im Rahmen des Thai Food & Culture Festival auch dieses Jahr wieder in ein authentisches thailändisches Schlemmer- und Shopping-Paradies – und DER FARANG ist mit dabei!

Außerdem in der neuen Ausgabe – Events, Reisenews und Lokalnachrichten aus allen Landesteilen sowie die nächsten Folgen des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill, die Gartengeschichten von Hans Fritschi und eine neue Kolumne von ce-eff.

Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 4. August 2023