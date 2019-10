Die Nation gedenkt KÃ¶nig Bhumibol Adulyadej

Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.19

BANGKOK: Das Innenministerium hat alle Provinzgouverneure angewiesen, zur Erinnerung an den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej am kommenden Sonntag, 13. Oktober, dem Tag seines Todes, Gedenkfeiern abzuhalten.

Die Zeremonien beginnen um 7 Uhr morgens mit der Übergabe von Almosen an Mönche, gefolgt von einer Ehrung des verstorbenen Monarchen um 8 Uhr. Eine Zeremonie bei Kerzenschein findet um 19 Uhr an denselben Orten statt. Die Öffentlichkeit ist aufgerufen, an den Veranstaltungen zum Gedenken an den verstorbenen und geliebten König teilzunehmen. Er starb am 13. Oktober 2016.