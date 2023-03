Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.23

PATTAYA: Kleff, ein unkonventioneller Architekt, der seine Karriere als Außenseiter begann, wurde zwischen 2005 und 2023 zu einer führenden Figur in Architektur und Design in Pattaya.

In diesem Monat sind es zwei Jahre seit der Entwicklung der Villa Majestic Residence 366/99 auf Phra Tamnak Hill, die zweifellos ein Meilenstein in der Karriere des deutschen Architekten Mario Kleff ist. Sein Einfluss auf die lokale Architektur kann nicht überbewertet werden. Er ist Teil einer Generation von Architekten, die Statik und Ingenieurwesen für die Entwicklung von Immobilien neu definiert und in Wohngebäude integriert haben, die das zeitgenössische Design in Pattaya charakterisieren. Und als Ausländer, der in Thailand nationalen Ruhm erlangte, zeigte er „Was“, ein Architekt sein kann.

Kleff wurde 1967 in Boppard, Germany geboren. Er wuchs in einem kosmopolitischen Haushalt auf, der sowohl in der Wissenschaft als auch in den Künsten engagiert war. Er erkannte sein Interesse an Architektur in jungen Jahren und verknüpfte später seine Eindrücke und seine Erfahrungen aus seiner Kindheit, als er die kulturreichsten Städte im Herzen Europas und Asiens besuchte. In den 1990er Jahren studierte Kleff Kunst und Geschichte in Deutschland, bevor er Unterrichtsstunden in Architektur und Design sowohl in Deutschland als auch in Japan nahm. Nach kontroversen Diskussionen in seinem Haus zusammen mit seinen Eltern und Freunden in Bezug auf die Zukunft und finanziell stabiler Berufe war seine Arbeit durch sein Interesse an Werbung und Öffentlichkeitsarbeit geprägt. Nach seinem Abschluss der Studienzeit arbeitete er einige Jahre lang als Designdirektor bei Werbefirmen. Im Jahr 2000 war Mario Kleff CEO und Vorstandsmitglied einer Marketingfirma und schuf seinen eigenen Weg in der Geschäftswelt.

Kleff sah seine eigene Arbeit als Notwendigkeit, die sowohl Logik als auch Voraussicht hat.

Kleff entwarf Architektur, die nicht so aussah, wie Architektur im Bereich der Wohnungsentwicklung aussehen sollte. Seine Entwürfe umfassten außergewöhnliche Statik und zeigten Komponenten aus dem modernen Brückenbau. Diese unterschieden sich vollständig von den herkömmlichen Baumethoden, um das architektonische Design auszudrücken. Er argumentierte für diese neuen Formen - und eine Ablehnung der Art und Weise, wie Architektur in der jüngeren Vergangenheit dargestellt wurde - durch seine Entwürfe und Einbindung langer Spannweiten und dem Lochstegträger in 2008. Er sah seine eigene Arbeit als Notwendigkeit, die sowohl Logik als auch Voraussicht hat. Das sind Eigenschaften, die nicht in willkürlicher Weise enthalten sind. Er argumentierte, dass die Willkür mit einer Generation zu tun habe, die zum Verkauf von Ideen ausgebildet wurde. Ein Designkatalog, aus dem jeder irgendetwas frei kopieren und für jede Situation mehr oder wenig relevant anwenden kann.

Er ging mit seiner Erklärung an die Öffentlichkeit, dass Architekten seiner Zeit eine weitaus größere Verantwortung haben: „Wir müssen eine neue Dynamik in der Architektur schaffen, durch die ein Grundstück besser bebaut wird. Wir müssen die Grundprinzipien der Befreiung verstehen und großzügigen Wohnraum liefern.“ Kleffs erstes erwähnenswertes Projekt, das Japanese House II auf Phra Tamnak Hill, Thailand, veranschaulicht, wie er in seiner Arbeit mit unkonventionellem Design und Statik verwendet hat. Die in den frühen 2000er Jahren errichtete kleine, zweistöckigen Struktur erstreckt sich dicht und eng über das Grundstück, das sie besetzt. Massive, eckige Formen bilden einen ungewöhnlichen und gleichzeitig einen fantastischen Wohnraum. Der erste Eindruck fühlt sich jedoch wie ein gefrorener Moment an.

Im Laufe der Jahre wurden Kleffs Entwürfe extremer, wobei die anfangs noch vorhandenen rohen Bauelemente ihre Schärfe verloren und sich zu professionellen brutalistischen Designs entwickeln. In Korrespondenz mit befreundeten Architekten aus Japan und Indien beschrieb er die großen Spannweiten in Wohnhäusern, als Strukturen, um die Grenzen zwischen Architektur und Wohnraum zu verwischen. Heute sind solche Spannweiten in seinen architektonischen Designs ikonisch. Wir können sie in Thailand von Süden nach Osten und insbesondere in Pattaya erleben.

Kleff würde sagen: „Ich habe mich nie als Vorbild für andere angesehen.“ Aber er wurde für viele ein Vorbild, indem er die Karriere und den Lebensstil verfolgte, den er wollte. Kleff ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die in Pattaya anerkannt ist und nach seinen Entwürfen gefragt wird. Er war ein Ausländer, der für seine Fähigkeiten als Architekt und Ingenieur bekannt und nicht nur hervorstechend für seine Leoparden und seine selbstgebauten Motorräder in den sozialen Medien war. Aber, wie einige Zeitungen das oft auf drei einfache Worte beschränkt haben: „In Deutschland geboren.“ Heute ist Mario Kleff thailändischer Staatsbürger.

Diese Veränderung war nie weit von Kleffs Verständnis für seinen Platz in der Architektur entfernt, weil er darüber nachdachte, dass ein „übersättigtes“ Deutschland nicht geholfen hat, seine Karriere zu starten. Seine Entwürfe für Wohngebäude sind für seine Arbeit in Thailand jedoch von zentraler Bedeutung. Wie „Thailand Construction News beschreibt, wird durch Kleff die Bauqualität für Wohngebäude in Pattaya auf ein neues Niveau gebracht.“ Mit seiner jüngsten Immobilienentwicklung Lieb Tang Rodfai Villas setzt Mario Kleff erneut neue Maßstäbe.