Von: Björn Jahner | 24.12.22

BANGKOK/PATTAYA: Nachfolgend eine Übersicht zu den diesjährigen deutschsprachigen Weihnachtsgottesdiensten der evangelischen Gemeinde und katholischen Gemeinde in Bangkok und Pattaya.

PATTAYA:

Die evangelische Gemeinde veranstaltet am Samstag, 24. Dezember (Heiligabend) um 17.00 Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road / „Soi Borussia Park“ (Karte), anschließend Weihnachtsfeier. Am Sonntag, 25. Dezember 2022 (1. Weihnachtsfeiertag) um 11.00 Uhr findet der Festgottesdienst mit Abendmahl statt, anschließen Kirchen-Kaffee.

Die katholische Gemeinde veranstaltet am Montag, 26. Dezember um 11.00 Uhr ein Weihnachtshochamt in der St. Nikolaus Church an der Sukhumvit Road (Karte).

BANGKOK:

Die evangelische Gemeinde und katholische Gemeinde veranstalten am Samstag, 24. Dezember (Heiligabend) um 17.00 Uhr einen ökumenischen Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Sampanthawong Kirche, 2 Si Wiang Road (Karte). Anschließend Punsch und Plätzchen!

Am Sonntag, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag) um 11.00 Uhr veranstaltet die evangelische Gemeinde einen Weihnachtsgottesdienst im Evangelischen Gemeindehaus, 125/1 Soi Sitthi Prasat (Karte). Anschließend Kirchenkaffee.

Die katholische Gemeinde lädt am Sonntag, 25. Dezember um 11.00 Uhr zum Weihnachtshochamt in der St. John Don Bosco Church, 1643/3 New Petchaburi Road (Karte), ein.

Besuchen Sie für weitere Informationen die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Thailand und die Deutschsprachige Katholische Gemeinde St. Marien in Bangkok/ Thailand