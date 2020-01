Von: Björn Jahner | 20.01.20

In Pattaya wurde ein 77-jähriger Deutscher tot in seinem Haus gefunden. Archivbild: Fotolia.com

PATTAYA: Ein deutscher Rentner wurde am Samstag in den Nachmittagsstunden tot in seinem Haus in Zentral-Pattaya gefunden.

Besorgte Nachbarn riefen die Polizei, nachdem Verwesungsgeruch aus seinem Haus drang. Den Beamten teilten sie mit, dass sie den 77-Jährigen zuvor bereits seit fünf Tagen nicht mehr gesehen hatten. Der Mann soll seit mehreren Jahren allein in Pattaya gelebt haben. Da es laut Spurenermittler keine Anhaltspunkte auf ein Gewaltverbrechen gab, wird ein natürlicher Tod vermutet. Eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache liefern. Die deutsche Botschaft in Bangkok wurde über den Tod des Deutschen informiert.