Von: Björn Jahner | 15.09.19

BANGKOK: Beim Grand Opening am 31. August platzte das Old German Beerhouse in der Soi 11 aus allen Nähten (o.). Monika mit Mutter Chanya und Ehemann Tui sowie Geschäftspartner Andreas Christe mit Gattin (u. l.). Monika und Andreas bedankten sich bei ihren Gästen mit einer feierlichen Ansprache für ihre langjährige Treue (u. r.).

Keine Frage, das Old German Beerhouse in der Sukhumvit Road Soi 11 im Herzen von Bangkok zählt zu den bekanntesten deutschen Traditionslokalen der thailändischen Hauptstadt. Analog zum Standort, der sich in den letzten Jahren mit luxuriösen Hotels, angesagten Nachtclubs und schi­cken Restaurants zu einem der angesagtesten Ausgehvierteln der Stadt gemausert hat, war auch für das Old German Beerhouse die Zeit reif für eine Verjüngungskur. Vom Ergebnis konnten man sich beim Grand Opening am 31. August überzeugen.

Hunderte treue Stammgäste hatten dem Termin ein Jahr lang entgegengefiebert – und sie wurden nicht enttäuscht. Drei Stunden lang tischte das Beerhouse-Team ordentlich auf und das Restaurant platzte aus allen Nähten.

Traditionslokal im komplett neuen Look

Monika Lepper, deren Vater Toni das Old German Beerhouse im Jahr 1987 – ursprünglich in der Soi 23 – gegründet hat, ließ als Frau vom Fach ihr architektonisches Wissen in die Planung der Neukonzeption des deutschen Traditionslokals mit einfließen und hieß die vorwiegend deutschsprachigen Besucher im komplett erneuerten Beerhouse willkommen. Mit viel Kreativität und einer guten Prise deutscher Gemütlichkeit gelang Khun Monika der Spagat, das Restaurant zeitgemäß und modern zu gestalten, ohne dabei an Gemütlichkeit einzubüßen.

Die Gäste können wählen, ob sie im offenliegenden Speisebereich mit Blick auf das lebhafte Treiben der Soi 11 sitzen möchten oder lieber im klimatisierten Innenbereich mit deutlich ruhigerem Ambiente. Eyecatcher sind – wie es sich für ein Beerhouse gehört – vier große, auf Hochglanz polierte, kupferfarbene Braukessel, in denen sich herrlich die blaue Ambient-Beleuchtung spiegelt. Helle, runde Steine im Mauerwerk setzen architektonische Akzente und bieten einen gelungenen Kontrast zu der langen, im dunklen Holz gehaltenen Theke. Serviert wird wie eh und je gute deutsche Hausmannskost und leckeres, kühles Bier, gern frisch vom Fass gezapft. Die Auswahl einheimischer und aus Deutschland importierter Sorten ist beeindruckend. Sportereignisse wie Fußball-Bundesliga kann man wie früher auf gleich mehreren Großbildschirmen verfolgen.

