Das bringt der Sonntag

Straßenfeste und Konzert bei Krönungsfeierlichkeiten für Charles

LONDON: Mit Straßenfesten im ganzen Land gehen die Feierlichkeiten zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla am Sonntag weiter. Der Palast hat die Bevölkerung zu einem «Coronation Big Lunch» aufgerufen, einem «großen Krönungsessen». Nach Angaben der britischen Regierung sind im Vereinigten Königreich und weltweit etwa 50.000 Feste geplant, Tausende Straßen sind für Nachbarschaftsfeiern und Tee-Partys gesperrt.

Japans Regierungschef besucht Südkorea

SEOUL: Japans Ministerpräsident Fumio Kishida kommt am Sonntag in Seoul zu Gesprächen mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zusammen. Beide wollen über eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern sprechen. Es ist die erste Visite eines japanischen Regierungschefs im Nachbarland seit fünf Jahren und zugleich ein Gegenbesuch. Yoon reiste im März nach Tokio. Zudem ist Südkorea eines der Gastländer beim G7-Gipfel demokratischer Wirtschaftsmächte in diesem Monat in Hiroshima.

Trotz Kritik - Deutschland-Tour von Roger Waters startet

HAMBURG: Der mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontierte Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters startet am Sonntag (20.00 Uhr) in Hamburg seine Deutschlandtournee. In der Barclays-Arena sollen bei der «This Is Not A Drill»-Tour sowohl Songs aus der Zeit von Pink Floyd als auch aus seiner Karriere als Solokünstler zu hören sein, teilte der Veranstalter FKP Scorpio mit. Zuletzt hatte es bundesweit Kritik an den Auftritten des britischen Musikers gegeben, die im Mai auch in Köln, Berlin, München und Frankfurt am Main geplant sind. In allen fünf Städten gab es Proteste und Forderungen nach Verboten.

Autobahnbrücke Rahmede wird gesprengt - schwierige Aktion

LÜDENSCHEID: Die Rahmede-Talbrücke an der Autobahn 45 in Nordrhein-Westfalen wird am Sonntag in Lüdenscheid gesprengt. Das bis zu 70 Meter hohe und 17.000 Tonnen schwere Bauwerk soll am Mittag (12.00 Uhr) in ein gigantisches Fallbett stürzen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) wollen die spektakuläre Aktion an einer der aktuell wohl bekanntesten Baustellen Deutschlands vor Ort verfolgen.

Borussia Dortmund muss im Kampf um Meisterschale nachlegen

DORTMUND: Borussia Dortmund muss im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft nachlegen. Der Tabellenzweite empfängt zum Abschluss des 31. Bundesliga-Spieltages an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den VfL Wolfsburg. Mit einem Erfolg kann das Team von Trainer Edin Terzic den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München wieder auf einen Punkt verkürzen. Der deutsche Rekordmeister hatte am Samstagabend mit einem 2:1 beim SV Werder Bremen die Tabellenführung verteidigt und im Duell um die Meisterschale vorgelegt.

Letzte Basketball-Entscheidungen vor den Playoffs

GÖTTINGEN: In der Basketball-Bundesliga fallen an diesem Sonntag die letzten Entscheidungen vor Beginn der Playoffs in der kommenden Woche. Vor allem die Frage nach dem letzten Absteiger verspricht Spannung. Die Konstellation vor den Partien ab 15.00 Uhr (Magentasport) ist klar: Die Fraport Skyliners Frankfurt müssen bei der BG Göttingen gewinnen und auf eine Niederlage von Syntainics MBC gegen die Crailsheim Merlins hoffen, um doch noch in Liga eins zu bleiben. medi Bayreuth steht bereits als erster Absteiger fest.