Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.19

G7-Länder beraten über lahme Weltkonjunktur und Handelsspannungen

BIARRITZ (dpa) - Die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrieländer (G7) setzen am Sonntag die Beratungen auf ihrem Gipfel im französischen Badeort Biarritz fort.



Im Mittelpunkt stehen zunächst die schwächelnde Lage der Weltwirtschaft und die Handelsstreitigkeiten mit den USA.

Steinmeier gedenkt in Italien der Opfer von Wehrmachts-Verbrechen

FIVIZZANO (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Sonntag nach Italien, um der Opfer von Massakern der Wehrmacht und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg zu gedenken.



Er wird sich mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in der Gemeinde Fivizzano in der nördlichen Toskana treffen (12.00 Uhr). Dort hatten Soldaten der 16. SS-Panzergrenadier-Division «Reichsführer SS» im August 1944 rund 400 Dorfbewohner brutal ermordet.

Ein Jahr nach tödlicher Messerattacke ruft Pro Chemnitz zu Demo



CHEMNITZ (dpa) - Einen Tag vor dem Jahrestag des tödlichen Messerangriffs auf einen Deutschen in Chemnitz hat die rechtsextremistische Bewegung Pro Chemnitz zu einer Kundgebung aufgerufen.



Nach Angaben der Stadt erwartet die Wählervereinigung für Sonntag (18.30 Uhr) 1000 Teilnehmer. Sie ist im sächsischen Verfassungsschutzbericht 2018 als rechtsextremistisch eingestuft.

Unionsspitzen treffen sich vor Landtagswahlen zur Klausur

DRESDEN (dpa) - Die Spitzen von CDU und CSU kommen am Sonntagabend (19.00 Uhr) in Dresden zu einer zweitägigen Klausurtagung zusammen.



Schwerpunkt der Präsidien beider Parteien wenige Tage vor den Wahlen in Sachsen und Brandenburg am 1. September ist das Thema Wirtschaft.

Deutsche Hockey-Damen bestreiten EM-Finale gegen die Niederlande

ANTWERPEN (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen wollen am Sonntag (16.00 Uhr) in Antwerpen mit einem Sieg im EM-Finale gegen die Niederlande das direkte Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio lösen.



Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger steht erstmals seit 2013 wieder im Endspiel einer Europameisterschaft.

Bundesliga-Duell zwischen Leipzig und Frankfurt - Heimdebüt für Covic

BERLIN (dpa) - Das Duell der Auftaktsieger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt steht im Mittelpunkt der beiden Sonntagspiele in der Fußball-Bundesliga.



Für RB-Trainer Julian Nagelsmann ist die Partie um 15.30 Uhr zugleich das Heim-Debüt bei seinem neuen Club. Gleiches gilt für Hertha-BSC-Coach Ante Covic, der im Spiel gegen den VfL Wolfsburg um 18.00 Uhr erstmals im Berliner Olympiastadion an der Seitenlinie steht.

Pferdesport-EM: Zwei deutsche Medaillen-Chancen am letzten Tag

ROTTERDAM (dpa) - In zwei weiteren Runden wird am Sonntag (13.00 Uhr) das Einzel-Finale der Springreiter-Europameisterschaft in Rotterdam entschieden.



Zwei deutsches Starter haben dabei noch die Chance auf eine Medaille.