Das bringt der Montag

Parteipräsidien von CDU und CSU beraten über Kanzlerkandidatur

BERLIN: Die Parteipräsidien von CDU und CSU kommen am Montag zu getrennten Beratungen zusammen, in denen es vor allem um die offene Kanzlerkandidatur der Union gehen dürfte. Die Vorsitzenden Armin Laschet und Markus Söder hatten sich am Sonntag erstmals öffentlich bereit erklärt, die Kanzlerkandidatur zu übernehmen. Die Entscheidung zwischen ihnen soll nach Auffassung führender Unionspolitiker in den nächsten Tagen fallen.

Ringen um Bundesgesetz gegen dritte Corona-Welle

BERLIN: Das Ringen um bundesweit einheitliche Regelungen im Kampf gegen das Coronavirus geht in eine wichtige Phase. Die Bundesregierung hatte am Samstag einen Vorschlag zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt, der nach Abstimmung mit den Bundestagsfraktionen und den Ländern nach Regierungsvorstellung an diesem Montag in seine endgültige Fassung gegossen werden muss. Denn Ziel ist es, diese bereits am Dienstag im Bundeskabinett zu beschließen. Allerdings ist der Widerstand zumindest bei Berliner Oppositionsfraktionen, einigen Ländern und den Landkreisen groß.

Verteidigungsausschuss des Bundestags berät über KSK-Affäre

BERLIN: Der Verteidigungsausschuss des Bundestags befasst sich am Montag mit der Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr. An der Sitzung soll auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) teilnehmen. Im Frühjahr 2020 war es zu einer Sammelaktion von Munition am KSK-Standort in Calw gekommen, bei der Soldaten straffrei Munition zurückgeben konnten, die zuvor entwendet oder nach Schießübungen nicht zurückgebracht worden sein soll. Die Aktion soll von KSK-Kommandeur Markus Kreitmayr angeordnet worden sein.

Corona-Maßnahmen in England und Tschechien werden gelockert

LONDON: Im größten Landesteil Großbritanniens werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie weiter gelockert. In England dürfen von Montag an unter anderem Läden, Friseure und auch die Außengastronomie wieder aufmachen. Auch Fitness-Studios, Schwimmbäder, Büchereien, Zoos und Vergnügungsparks dürfen wieder Besucher empfangen. Es ist der zweite von mehreren Öffnungsschritten, die das Land nach dem Willen von Premierminister Boris Johnson bis zum 21. Juni wieder komplett zur Normalität führen sollen.

Digitale Hannover Messe beginnt - Probelauf für «Hybridmodell»

HANNOVER: Die Hannover Messe als normalerweise größte Industrieschau der Welt beginnt am Montag wegen der Corona-Krise als reines Digitalformat. Mit Online-Präsentationen, Livestreams der Aussteller, zahlreichen Videokonferenzen und einem neuen Vernetzungs-Tool sollen bis zum Freitag (16.4.) auch die Grundlagen für ein «Hybridmodell» in der Zeit nach der Pandemie gelegt werden. Die Chefs der drei Verbände VDMA, ZVEI und BDI blicken zum Start des internationalen Branchentreffens auf die aktuelle Lage und weiteren Aussichten in Maschinenbau, Elektrotechnik und Elektronik sowie bei digitalen Industrieanwendungen.

Außengastronomie darf in großen Teilen Schleswig-Holsteins öffnen

KIEL: In den meisten Kreisen und Städten Schleswig-Holsteins darf nach monatelanger Corona-Pause am Montag die Außengastronomie wieder öffnen. Die Landesregierung hatte die Erlaubnis zur Öffnung am vergangenen Mittwoch mitgeteilt. Möglich ist Bewirtung, wo die Zahl der Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner stabil unter 100 liegt. Der Zugang zur Außengastronomie richtet sich nach den aktuellen Kontaktbeschränkungen. Demnach dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit.

Mordprozess um tödliche Messerattacke von Dresden beginnt

DRESDEN: Am Montag (09.00 Uhr) beginnt der Prozess gegen einen Mann am Oberlandesgericht Dresden, der aus radikal-islamistischer Gesinnung am Einheits-Wochenende 2020 in der Dresdner Altstadt zwei Touristen mit einem Messer attackiert und einen von ihnen getötet haben soll. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 21-jährigen Syrer Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Er habe die beiden Männer als «Repräsentanten einer vom ihm als «ungläubig» abgelehnten freiheitlichen und offenen Gesellschaftsordnung mit dem Tode» bestrafen wollen.

Kind fast verhungert - Prozess wegen versuchten Mordes gegen Mutter

KÖLN: Das fünfjährige Mädchen wäre fast verhungert: Dafür hat die Staatsanwaltschaft die Mutter und ihren Ex-Freund wegen versuchten Mordes aus Grausamkeit angeklagt. Am Montag (9.15 Uhr) beginnt vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen die 24-jährige Frau und den 23 Jahre alten Mann, der nach Angaben eines Gerichtssprechers nicht der Vater des Kindes ist. Laut Anklage soll das Paar im Sommer 2020 das Mädchen stark vernachlässigt und ihm nicht genug zu essen gegeben haben, so dass es in akute Lebensgefahr geriet. Die damals Fünfjährige sei so schwach gewesen, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte.

13-Jähriger in Berlin erstochen: Prozess gegen 41-Jährigen

BERLIN: Nach dem gewaltsamen Tod eines 13 Jahre alten Jungen in Berlin-Mitte beginnt am Montag (9.30 Uhr) am Landgericht der Hauptstadt der Prozess gegen einen 41-Jährigen. Er soll den Jungen Ende Oktober 2020 im Monbijoupark mit einem Messerstich in die Brust getötet haben. Zuvor sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Angeklagte mit türkischer Staatsangehörigkeit soll nach dem Messerstich einen damals 22-Jährigen, der ihn wegen der Tat festhalten und zur Rede stellen wollte, schwer verletzt haben. Die Anklage lautet auf Totschlag und gefährliche Körperverletzung.

Hoffenheim und Leverkusen beschließen 28. Bundesliga-Spieltag

SINSHEIM: Mit dem Duell zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Bayer Leverkusen endet am Montagabend (20.30 Uhr/DAZN) der 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Kraichgauer von Cheftrainer Sebastian Hoeneß müssen nach zuletzt drei Niederlagen in Serie den Negativtrend stoppen, um im Saisonendspurt nicht noch in den Abstiegskampf zu rutschen. Leverkusens neuer Trainer Hannes Wolf will nach dem Auftaktsieg gegen den FC Schalke 04 einen perfekten Start hinlegen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Europa machen.