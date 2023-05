Das bringt der Montag

Weltkriegsgedenken in Berlin - Polizei wappnet sich für Störungen

BERLIN: Mit Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen wird am Montag und Dienstag an vielen Orten in Deutschland an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 1945 erinnert. In Berlin sind mehrere Kundgebungen an den Sowjetischen Ehrenmalen und am Brandenburger Tor geplant. Die Polizei befürchtet Spannungen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und ist mit mehr als 1500 Beamten im Einsatz.

BGH vor wichtiger Weichenstellung bei Diesel-Klagen

KARLSRUHE: Drei Jahre nach seinem ersten Urteil zum Dieselskandal steht der Bundesgerichtshof (BGH) erneut vor einer wichtigen Weichenstellung. Anlass ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem März. Darin setzen die Luxemburger Richter die Hürden für Schadenersatz deutlich niedriger an als ihre deutschen Kollegen bisher. Der «Dieselsenat» des BGH verhandelt am Montag (12.00 Uhr) zu der Frage, was das für die Haftung der Autobauer bedeutet.

«Big Help Out» - Briten sollen sich nach Krönung engagieren

LONDON: Ein extra freier Tag für den König: Die Mehrheit der Britinnen und Briten kann den Montag nach der Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla als arbeitsfreien Tag verbringen. Der Montag steht ganz im Zeichen des «Big Help Out»: Dabei ist das britische Volk aufgerufen, die freie Zeit für gemeinnützige Zwecke und freiwilliges Engagement zu nutzen. Auch Mitglieder der Royal Family werden an verschiedenen Orten des Vereinigten Königreichs für den guten Zweck mit anpacken.

Gesellschaft für deutsche Sprache gibt beliebteste Babynamen bekannt

WIESBADEN: Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden will am Montag (10.30 Uhr) die Liste der beliebtesten Babynamen 2022 veröffentlichen. Grundlage sind demnach Daten von mehr als 750 Standesämtern, die fast eine Million Namenseintragungen übermittelt hatten. Im Fokus stehen die beliebtesten Erstnamen bei Mädchen und Jungen.

Nach Messerangriff wieder Unterricht an Berliner Schule

BERLIN: Nach dem Messerangriff auf zwei Schülerinnen findet an der Evangelischen Schule Neukölln ab Montag wieder Unterricht statt. Vor Beginn soll es eine interne Andacht geben. Sicherheitskräfte sollen die Schule weiter schützen. Die Schule hofft, sobald wie möglich wieder zu einer Normalität zurückzufinden, wie der Chef der zuständigen Schulstiftung, Frank Olie, vor einigen Tagen ankündigte. Am Mittwoch hatte ein 38 Jahre alter Mann nach Erkenntnissen der Polizei an der Schule auf zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren eingestochen.

Pulitzer-Preise werden zum 107. Mal verkündet

NEW YORK: Amerikanische Journalistinnen und Journalisten können sich am Montag (21.00 Uhr MESZ) Hoffnungen auf einen der renommierten Pulitzer-Preise machen. Zum 107. Mal wird in New York die wohl bekannteste Auszeichnung für Berichterstatterinnen und Berichterstatter vergeben. Verwaltungschefin Marjorie Miller wird die Entscheidungen der Jury verkünden. 15 der mehr als 20 Kategorien der Pulitzer-Preise sind journalistischen Arbeiten vorbehalten, sie wird aber auch für Literatur sowie für Musik und Theater vergeben.

In Simbabwe verurteilte Autorin Tsitsi Dangarembga legt Berufung ein

HARARE: Die vielfach preisgekrönte Autorin und Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga will am Montag Berufung gegen das Urteil eines Gerichts in Simbabwe einlegen. Im September war die 64-Jährige in ihrer Heimat zu sechs Monaten auf Bewährung, ausgesetzt für fünf Jahre, und einer Strafe von 70.000 simbabwischen Dollar (rund 175 Euro) verurteilt worden. Dangarembga war öffentlicher Aufruf zur Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vorgeworfen worden.