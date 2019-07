CentralFestival als Hotspot der Streetart-Kultur

PATTAYA: Am Samstag verwandelt sich die Aktionsfläche vom Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach an der Beach Road in das Mekka der thailändischen Streetart-Kultur.

Unter Streetart versteht man ursprünglich selbstautorisiert angebrachte Zeichen aller Art im urbanen Raum, die mit einem weiteren Personenkreis kommunizieren wollen. Das Festival in der Touristenmetropole sollte man daher als Fest der Hip-Hop-Kultur verstehen, auch wenn mit einem Graffiti-Contest gewiss die ein oder andere Streetart-Note enthalten ist und der Veranstalter damit wirbt, alle Kunstformen an diesem Tag zusammen zu bringen. Wie auch immer, Coole Homies und heiße Chicas oder alle, die Hip Hop lieben, werden ihre Freude an der Veranstaltung haben. Von 14 bis 23 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Zu den Höhepunkten zählen Graffiti-, Streetart- und Beatbox-Shows, abgerundet mit einer Hip-Hop-Party in den Abendstunden. Und das Beste: Das Festival ist umsonst und draußen. Infos auf Facebook.

Pattaya Street ART 2019

CentralFestival Pattaya Beach, Beach Road, G Floor

14.00 bis 13.00 Uhr

Eintritt frei