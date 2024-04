Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.24

Feuerwehrleute löschen brennendes Auto auf Tempelgelände in Bangkok. Dank schnellen Eingreifens konnte Schlimmeres verhindert werden. Foto: Unsplash/Dominik Sostmann

BANG CHAK: Auf dem Parkplatz des bekannten Wat Thammongkol Thaobunnonthawihan brach am 15. April ein Autobrand aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von den Behörden untersucht.

Wie die Zeitung Khaosod berichtet, ging um 11:29 Uhr der Notruf bei der Feuerwehr ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Fahrzeug, das auf dem Parkplatz des Tempels in der Soi Punnawithi 20 an der Sukhumvit 101 im Bezirk Phra Khanong abgestellt war, bereits in Flammen. Dank des schnellen Eingreifens konnte der Brand rasch gelöscht und ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge oder Gebäude verhindert werden.

Panik unter Anwohnern und Tempelbesuchern

Die plötzlich aufsteigenden Rauchwolken und Flammen versetzten Anwohner und Besucher des Tempels in Panik. Augenzeugen berichteten von dramatischen Szenen, als das Feuer ausbrach. Glücklicherweise konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass es keine Verletzten gab.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab, um die Löscharbeiten durchzuführen und die Sicherheit von Passanten zu gewährleisten. Nach etwa 30 Minuten war der Brand vollständig gelöscht und die Gefahr gebannt. Nun liegt der Fokus auf der Ermittlung der Brandursache.

Brandursache noch unklar

Bisher gibt es keine Angaben zum Fahrzeugtyp oder zum Halter des Wagens. Auch die genaue Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, ob es sich um einen technischen Defekt, Brandstiftung oder einen anderen Auslöser handelt. Experten untersuchen die Überreste des ausgebrannten Fahrzeugs, um Hinweise zu finden.

Tempel als Zentrum des Gemeindelebens

Der Wat Thammongkol Thaobunnonthawihan ist ein bedeutender buddhistischer Tempel und ein wichtiger Ort für die örtliche Gemeinschaft. Viele Anwohner besuchen den Tempel regelmäßig, um zu beten, Opfergaben darzubringen und an religiösen Zeremonien teilzunehmen. Der Vorfall hat die Menschen in der Umgebung tief erschüttert, da sie den Tempel als sicheren Rückzugsort betrachten.

Die Tempelanlage selbst blieb glücklicherweise unversehrt. Die Mönche und Tempelbesucher konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und der polizeilichen Untersuchungen ihre Aktivitäten wieder aufnehmen. Die Gemeinde ist erleichtert, dass der Schaden begrenzt werden konnte und niemand verletzt wurde.

Augenzeuge alarmierte Rettungskräfte

Laut Khaosod war es der aufmerksame Bürger Urupong, der die Feuerwehr alarmierte und so Schlimmeres verhinderte. Sein schnelles Handeln ermöglichte es den Rettungskräften, rechtzeitig einzutreffen und den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der Vorfall unterstreicht, wie wichtig wachsame Bürger für die öffentliche Sicherheit sind.